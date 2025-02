LG OLED C4 vs. Samsung S90D im Test: Welcher 4K-TV ist der Sieger?

Der Vergleich der beiden 4K-TV Modelle LG OLED C4 und Samsung S90D zeigt, dass der Samsung S90D trotz des geringfügigen Preises mehr zu bieten hat. Obwohl der LG OLED C4 ein besseres Bild bietet, hat der Samsung S90D im Test dank eines helleren Bildes und einer besseren Ausstattung die Oberhand gewonnen.

Mit einem 65 Zoll 4K-Fernseher hat ein TV das Duell gegen seinen Konkurrenten klar für sich entschieden! Auf die Technik kommt es an: Sven liebt kräftige Bässe und brillante Farben in seinem Heimkino , damit jeder Film zu einem Erlebnis wird. Wer auf der Suche nach einem leistungsstarken, aber dennoch günstigen 4K-TV ist, stellt sich wahrscheinlich irgendwann die Frage: LG OLED C4 oder Samsung S90D? Wir haben beide Fernseher gegeneinander antreten lassen und einen klaren Sieger gefunden.

Die beiden Modelle sind die perfekten 4K-Fernseher für alle, die in Sachen Qualität nahe an der Perfektion sein wollen, aber nicht das Geld für einen High-End-OLED ausgeben möchten. \ImDialog mit dem Preis die wichtigste Kriterium für einen 4K-TV im Heimkino. Hier liegen beide Fernseher dicht beieinander, zeigen aber auch Unterschiede. So setzt Samsung beim S90D in 65 Zoll (165 cm) auf ein QD-OLED-Display. Bei einem größeren Bildausschnitt von 25 Prozent schneiden beide 4K-TVs mitähnlich gut ab. In der Praxis bedeutet dies, dass der Samsung S90D vor allem kleinere HDR-Effekte wie Mündungsfeuer oder Straßenlaternen deutlich brillanter darstellt als der LG OLED C4. Bei SDR-Inhalten (also TV-Programmen und älteren Streaming-Inhalten) ist der C4 hingegen etwas heller als der S90D. Die Dolby Vision-Unterstützung des LG OLED C4 ist zwar ein gutes Argument für den LG-Fernseher. Insgesamt geht der Sieg in dieser Runde aber an den Samsung S90D, auch wegen der leicht höheren Spitzenhelligkeit. \Beide 4K-Fernseher sind für ihre Preisklasse hervorragend ausgestattet. Doch auch hier gibt es Unterschiede. So unterstützt der Samsung S90D kein DTS:X als 3D-Tonformat, sondern bietet „nur“Dolby Atmos. Der LG OLED C4 hingegen bietet sowohl Dolby Atmos als auch DTS:X. Der Samsung S90D bringt eine innovative Fernbedienung mit, die auch als Mauszeiger genutzt werden kann. Interessant: Das Bild des LG ist im Auslieferungszustand deutlich besser eingestellt als das von Samsung. Bei Letzterem müsste also nachjustiert werden, um das Beste aus dem Display herauszuholen. Insgesamt geht diese Runde vor allem wegen der besseren Bildqualität und der komfortableren Bedienung an den LG. Der positive Eindruck des Displays setzt sich beim Samsung S90D auch im Gaming-Betrieb fort. Das Bild ist beim Spielen heller und zeigt gleichzeitig mehr Details in dunklen Bereichen, was vor allem bei Shootern wichtig ist. Beide TVs unterstützen Bildwiederholraten von 120 Hz. Die LG OLED C4-Version in der Größe 65 Zoll kostet bei Amazon aktuell 1.629 Euro, die 65 Zoll Variante des Samsung S90D liegt bei 1.849 Euro, ist also 220 Euro teurer – auch ohne Gutschein ein klarer Sieg für Samsung. Für den Verlierer spricht zwar die Unterstützung von Dolby Vision im Heimkino und beim Gaming. Doch vor allem beim Display und beim Preis setzt sich der Samsung deutlich von seinem Konkurrenten ab. Ein Hinweis dazu aber noch: Der S90D setzt nur in der 65-Zoll-Version auf ein QD-OLED-Display, in allen anderen Varianten auf ein WOLED-Display, das ähnlich hell wie das des C4 ist. Die Unterschiede sind in diesen Größen nicht so krass wie in 65 Zoll. Falls ihr weniger Geld für einen OLED ausgeben wollt, haben wir die beiden günstigen Modelle LG OLED B4 und Samsung S85D gegeneinander antreten lassen. Die günstigsten OLED-TVs im ultimativen Vergleich: LG OLED B4 vs. Samsung S85D – wer bekommt die Preis-Leistungs-Krone? *Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.





