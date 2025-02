Magdeburg beendet Heimfluch mit Sieg gegen Köln

Der 1. FC Magdeburg hat gegen den Tabellenführer des 2. Fußball-Bundesligas, den 1. FC Köln, seinen ersten Heimsieg seit einem Jahr gefeiert. Mit einem verdienten 3:0 (0:0) schickte der FCM die Kölner nach Hause und rückte bis auf drei Punkte an den Gegner heran. Der SC Paderborn gewann gleichzeitig gegen Preußen Münster und rückt auf einen Aufstiegsplatz vor.

Bis zum Duell mit Köln hatte Magdeburg lediglich sieben Punkte aus zehn Heimspielen geholt - eine Bilanz, die eher Abstiegskandidaten zugeordnet wird. 'Diese Serie ist unglaublich. Wir müssen zu Hause einfach besser verteidigen', forderte Geschäftsführer Otmar Schork bei Sky. Der FCM erfüllte diesen Wunsch. Daniel Heber (73.), Mo El Hankouri (79.) und Samuel Loric (90.+2) erzielten die Tore gegen die schwache Gästeformation. Anfang des Spiels spielte der FC Köln noch die aktivere Rolle, drückte hoch und vergab eine Doppelchance durch Mathias Olesen (12.). Dann übernahm Magdeburg die Kontrolle und jubelte. Das vermeintliche 1:0 durch Startelf-Debütant Alexander Ahl Holmström wurde jedoch wegen Abseits zurückgenommen. Auch Marcus Mathisen köpfte freistehend am Tor vorbei (21.). Bis zur Pause konnten beide Mannschaften kaum ernsthafte Angriffe installieren. Zu Beginn der zweiten Halbzeit rauchten Bengalische Feuer in der Heimkurve, noch vor einer dadurch notwendigen Unterbrechung hätte Baris Atik mit einem Fernschuss das Magdeburger Führungstor erzielt (47.). Der FCM sah seine Chance und drängte mit Leidenschaft auf den Sieg. Die Kölner hingegen schienen einen Punkt sichern zu wollen, was aufgrund von Konzentrationsschwächen misslang. In der Schlussphase wurde die FC-Hintermannschaft ein ums andere Mal überrascht.Der SC Paderborn darf wieder vermehrt auf den dritten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga hoffen. Nach vier Heimniederlagen zuletzt gewann der SCP gegen Preußen Münster mit 2:0 (0:0) und rückt zumindest vorläufig auf einen Punkt an einen direkten Aufstiegsplatz heran. Marvin Mehlem (81.) und Ilyas Ansah (84.) erzielten die Tore in der umkämpften Partie gegen den Aufsteiger, der als Tabellen-15. nach der dritten Niederlage in Folge unter Druck gerät. Vier Heimpleiten in Serie und trotzdem Aufstiegshoffnung - in dieser kuriosen Lage wollte Paderborn dominant auftreten. Allerdings ließ der SCP die erste Hälfte der ersten Halbzeit quasi ereignislos vorbeiziehen, erst ein Schuss von Mehlem (23.) konnte mit viel Wohlwollen als Torannäherung bezeichnet werden. Münster stand gut und sah sich nicht im Zwang, mehr zu tun. Die riesige Chance zur Führung ließen sich die Gäste dann auch von Paderborn servieren. Florian Pick nahm einen verunglückten Rückpass auf, schlug einen Haken und lupfte den Ball über Markus Schubert hinweg - allerdings auch übers Tor (34.). Schubert parierte kurz vor der Pause gegen Etienne Amenyido (43.). Paderborn spielte danach deutlich besser. In einer Druckphase traf Mehlem aus 13 Metern den Pfosten (48.). Es reichte aber zunächst nicht, um die Abwehr der Preußen entscheidend ins Wanken zu bringen. Nach einem Zuspiel von Ansah in der Schlussphase zielte Mehlem dann genau, der 20-jährige Ansah selbst legte drei Minuten später trocken nach.





