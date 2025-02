Magnesium und Bluthochdruck: Eine vielversprechende Therapieoption

Magnesium ist ein lebenswichtiges Mineral, das positive Auswirkungen auf den Blutdruck haben kann. Zahlreiche Studien belegen, dass Magnesium die Senkung des Blutdrucks unterstützen kann.

Magnesium, ein lebenswichtiges Mineral, hat einen direkten Einfluss auf den Blutdruck. Zahlreiche Studien belegen, dass Magnesium die Senkung des Blutdrucks unterstützen kann. Manche Studien zeigen, dass ein Magnesium-Mangel zu einem erhöhten Blutdruck führen kann. Magnesium wirkt auf mehrere Mechanismen blutdrucksenkend. Es fungiert als natürlicher Calcium-Antagonist und entspannt die Zellen durch den Austausch mit Natron.

Dadurch kann Magnesium die Herzfrequenz normalisieren und das Muskelgewebe schützen. Die Wirkung als Calcium-Antagonist wurde sowohl in Zellmodellen bei Menschen als auch bei Ratten in zahlreichen Publikationen dokumentiert. Magnesium-Therapie zur Behandlung von Bluthochdruck ist ein vielversprechender Ansatz. Studien zeigen, dass eine tägliche Gabe von 10 bis 20 mmol Magnesium (entspricht 360 Milligramm) zu einer durchschnittlichen Blutdrucksenkung von 10 mm Hg diastolisch führen kann. Auch niedrigere Dosierungen können einen positiven Effekt auf den diastolischen Blutdruck haben. Die Therapie wirkt sich sowohl auf den systolischen als auch den diastolischen Blutdruck aus.Es ist wichtig zu beachten, dass Magnesium nicht für alle Menschen gleich wirksam ist. Der individuelle Bedarf an Magnesium kann variieren. Bei der Behandlung von Bluthochdruck sollte der Magnesiumstatus individuell geprüft werden. Eine Therapie mit Magnesium kann in vielen Fällen sinnvoll sein, auch zusätzlich zu anderen Antihypertensiva. Die Deutsche Hochdruckliga rät sogar, Magnesium bei Menschen zu verwenden, die bisher wenig Erfolg mit medikamentöser Antihypertonie-Therapie erzielt haben. Was Sie beim Einnehmen von Magnesium beachten sollten:* Bei einer Therapie sollte der Magnesiumstatus im Blut regelmäßig kontrolliert werden, um die richtige Dosierung zu gewährleisten.* Magnesium kann den Mineralstoffhaushalt beeinflussen. Es ist wichtig, mit seinem Arzt zu sprechen, bevor man Magnesiumpräparate einnimmt, insbesondere wenn man bereits Medikamente einnimmt oder gesundheitliche Probleme hat.* Bei einer Überdosierung von Magnesium können Nebenwirkungen auftreten. Dazu gehören Durchfall, Übelkeit und in seltenen Fällen Lähmungserscheinungen. Die Deutsche Herzstiftung betont, dass diese Lähmungserscheinungen erst ab einer extremen Überdosierung von 2500 Milligramm täglich auftreten





