Manchester City vs. Real Madrid: Ein Giganten-Duell in der Krise

Manchester City und Real Madrid treffen in einem historischen Champions-League-Duell aufeinander. Beide Teams kämpfen in dieser Saison mit ihren eigenen Herausforderungen. Real Madrid sucht nach Stabilität und einem passenden System für seine Stars, während Manchester City nach vier Premier-League-Titeln in Folge eine Katastrophensaison erlebt. Das Hinspiel am Dienstagabend verspricht ein spannendes Match zu werden, in dem sich die beiden Giganten der europäischen Fußballlandschaft beweisen werden.

Die Paarung verspricht Spektakel. Doch Manchester City und Real Madrid haben vor dem unerwartet frühen Gigantenduell zu kämpfen - vor allem mit sich selbst. Den Königlichen fehlt nach der Ankunft von Kylian Mbappé immer noch die Stabilität früherer Tage, während die Skyblues nach vier Premier-League-Titeln in Serie eine absolute Katastrophen-Saison erleben. Entsprechend groß ist der Druck.

Es gehört gewissermaßen zum königlichen Selbstverständnis, dass Real Madrid immer dann glänzt, wenn es darauf ankommt. Große Triumphe, mitreißende Nächte, atemberaubende Aufholjagden - all das prägte einen nahezu unerschütterlichen Glauben, der diese Tage aber auf eine harte Probe gestellt wird. Denn es rumort vor dem Gigantenduell mit Manchester City. Weil der Titelverteidiger das Siegen gegen die Großen verlernt hat - und heftig über Defensivprobleme und die 'Fantastischen Vier' diskutiert wird. Die wankenden Schwergewichte, die sich fast überall sehen, aber sicher nicht in einem erbitterten Play-off-Duell ums Champions-League-Achtelfinale, haben vor dem Hinspiel am Dienstag (21:00 Uhr imEs mag einigermaßen absurd klingen, doch ausgerechnet Reals millionenschwere Offensive, das Prunkstück mit Superstar Kylian Mbappé und Weltfußballer Vinícius Júnior, sorgt aufseiten des Rekordsiegers für große Fragezeichen hinter der alles überlagernden Titelmission.Erfolgscoach Carlo Ancelotti hat alle Hände voll zu tun. Zum einen, weil in der Abwehr unter anderem Antonio Rüdiger verletzt ausfällt und Mittelfeldspieler Aurélien Tchouaméni sowie Youngster Raúl Asencio in der Innenverteidigung den erstarkten Erling Haaland stoppen müssen. Zum anderen, weil er Fingerspitzengefühl im Umgang mit seinen Offensivstars beweisen muss. Und das ausgerechnet vor einer Paarung, die die Königsklasse in den vergangenen Jahren wie kaum eine andere geprägt hat. Die Liga führt Real zwar an. Doch Ancelotti sucht weiter ein passendes Korsett, in dem Mbappé, Vinícius, Rodrygo und Jude Bellingham im Angriff wirbeln können, ohne dass die Stabilität darunter leidet. Zweifel an der Taktik von Ancelotti wurden laut, besonders in der Defensive, und Modric, der Routinier der Königlichen, hat Vinícius für seinen mangelnden Defensiveinsatz kritisiert. Die Trainer haben in der Pause mit Nachdruck an den taktischen Plan erinnert. Schon in der Vorwoche hatte Routinier Luka Modric Vinícius aufgrund dessen mangelnden Defensiveinsatzes angefaucht. Kommen die angeschlagenen Citizens dennoch gerade recht? Die Krise des Titelträgers von 2023, der sich mit Ach und Krach in die K.o.-Runde gerettet hat, nimmt bislang kein Ende. Doch die Königsklasse bleibt für Teammanager Pep Guardiola, der auch auf den nachgemeldeten Ex-Frankfurter Omar Marmoush setzen kann, die vielleicht einzige Chance, eine verkorkste Saison zu retten. Die beiden Ausnahmeklubs waren schon in den vergangenen drei Champions-League-Spielzeiten in der K.o.-Runde aufeinandergetroffen. 'So langsam sieht es aus wie ein Derby', sagte Guardiola. Die jeweiligen Sieger der Duelle - zwei davon im Halbfinale, eines im Viertelfinale - sicherten sich den Titel. Im Kräftemessen mit Europas Top-Klubs gab Real in dieser Saison zwar bislang kein besonders gutes Bild ab. Gegen den FC Barcelona setzte es zwei heftige Clásico-Pleiten, auch gegen den FC Liverpool und die AC Mailand verloren die Madrilenen. Doch es würde ins königliche Selbstverständnis passen, dass sich das Blatt wendet, wenn es darauf ankommt





