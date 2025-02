Marc Marquez dominiert MotoGP-Testfinale in Buriram

Marc Marquez zeigte im letzten MotoGP-Test in Buriram seine Stärke und setzte sich an der Spitze der Rangliste fest. Auch Joan Mir, Marco Bezzecchi und andere Top-Piloten gelang es nicht, ihm den Vortritt zu nehmen.

Alex Marquez, Marco Bezzecchi , Pedro Acosta, Pecco Bagnaia und selbst Honda -Pilot Joan Mir unternahmen alles, um sich im heißen MotoGP- Testfinale in Buriram die Bestzeit zu holen. Sie alle scheiterten an Marc Marquez . Die letzten Stunden des offiziellen MotoGP-Tests in Buriram – und damit die letzten Testrunden vor dem Saisonstart in zwei Wochen – nutzen nahezu alle Mannschaften, um sich an eine Simulation des GP-Rennens zu machen, welches am 2. März an Ort und Stelle über die Bühne gehen wird.

Den Vormittag hingegen hatten die Piloten für eine Standortbestimmung des maximalen Tempos auf einer Runde genutzt. Wie bereits am ersten Tag waren dabei die Ducati-Piloten Marc und Alex Marquez die Messlatte. Werksfahrer Marc Marquez verpasste zwar den Rundenrekord von Pecco Bagnaia aus dem Vorjahr um 0,155 sec, insgesamt erwies sich die Startnummer 93 als unanfechtbar. Denn auch in der hitzigen Sitzung am Nachmittag tauchte lange Marc Marquez an der Spitze auf. Ob auf einer aggressiven Runde oder in einem langen Run auf Rennreifen: Dem neuen Ducati-Werksfahrer konnte in Thailand kein MotoGP-Pilot gefährlich werden. Zu einer kleinen Sensation kam es dennoch: Eine halbe Stunde vor Ende des Buriram-Tests schnappte sich Honda-Pilot Joan Mir die Bestzeit für den Nachmittag. Seine 1:29,399 min brachte den Mallorquiner auch im Gesamtklassement bis auf Rang 6 vor. Noch schneller war im Finale eine Aprilia. Marco Bezzecchi, der bereits am ersten Tag mit Platz 4 überzeugt hatte, gelang eine 1:29,060 min. «Bezz» war damit schneller als auf der Ducati im letzten Oktober und insgesamt drittschnellster Fahrer in Thailand. Interessant: Während bei der Hatz auf die Gesamtbestzeit Alex Marquez seinem Bruder am nächsten kam (+0,179 sec), war auf längeren Distanzen Fabio Quartararo lange die zweite Kraft. Der Franzose, der am ersten Tag nicht gut zurechtgekommen war (Platz 11), fand eine ganze Sekunde und damit eine versöhnliche achte Position zum Abschluss. Auch Yamaha-Kollege Jack Miller legte nach. Der Aussie beeindruckte am Nachmittag mit der fünften Zeit. Insgesamt kam der Pramac-Neuzugang auf Position 10. Nach einem für die Verhältnisse eines Vizeweltmeisters katastrophalen ersten Tages in Thailand gelang es auch Pecco Bagnaia, in die Spur zu kommen. Am heißen Nachmittag schaffte der Ducati-Werksfahrer Platz 3 – in der Kombination verbesserte sich der Doppelweltmeister von Rang 7 auf 5. Zweigeteilt das Bild bei Red Bull KTM Factory Racing. Pedro Acosta legte am Vormittag nochmals deutlich an Speed zu – der 20-Jährige war fast eine Sekunde schneller als am Mittwoch und damit als Dritter lange in direkter Schlagdistanz der Márquez-Brüder. Als es in der Nachmittagshitze dann um Ausdauer ging, konnte der schnellste RC16-Reiter nicht mehr mit der Spitze mithalten, Platz 17 für Acosta mit einem Rückstand auf die Ducati-Bestmarke von 1,196 sec. Über den gesamten Test reichte es dem KTM-Held zu einem guten vierten Platz. Erfreulich aus KTM-Sicht: Maverick Vinales tauchte am Nachmittag an Position 9 auf. Dank klarer Zeitverbesserung rückte «Top Gun» Vinales nach zwei Tagen Buriram auf Position 9 vor. Schnellster RC16-Akteur im Finale war der erfahrene Brad Binder mit Platz 8. In der Kombination blieb dem Südafrikaner, der 2025 mehr als WM-Rang 5 (2024) will, nur Rang 12. Bitte lief es weiter für Tech3-Neuzugang Bastianini. Der Italiener, der im Oktober vergangenen Jahres aus Reihe 1 losgefahren war, büßte als 15. rund eine Sekunde auf die Spitze ein. Schnellster Rookie nach 2 Tagen Saisonvorbereitung in Thailand blieb Trackhouse-Aprilia-Pilot Ai Ogura. Der Moto2-Champion landete als 11. In der Mitte der MotoGP-Elite.





SpeedweekMag / 🏆 91. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Motogp Marc Marquez Testfinale Buriram Joan Mir Marco Bezzecchi Ducati Honda Top-Piloten

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Marc Marquez dominiert Testtag in Buriram - Ducati-GP25-DebatteMarc Marquez setzte sich im Test in Buriram an die Spitze und festigte seine Meinung zur Ducati GP24 für 2025. Sein Bruder Alex demonstrierte erneut beeindruckende Leistungen. Der Fokus liegt auf der Homologation der GP25 und der Wahl der geeigneten Komponenten für die kommende Saison.

Weiterlesen »

Marquez-Brüder dominieren zweiten MotoGP-Testtag in BuriramMarc und Alex Marquez setzen den Ton auch am zweiten Testtag in Buriram an. Die Zeiten liegen auf sehr hohem Niveau und alle fünf Hersteller sind in den Top-10 vertreten. Marc Marquez knackt die 1:29er-Marke und liegt nur knapp hinter dem Streckenrekord.

Weiterlesen »

Marc Marquez startet mit Ducati in neue MotoGP-SaisonMarc Marquez bereitet sich mit Fotoshootings und Team-Events auf die neue MotoGP-Saison mit Ducati vor.

Weiterlesen »

MotoGP: Sein Vertrag verbietet es!: Warum Marc Marquez trotzdem Ski fährtMarc Marquez legt bei Ducati los – vor dem Start der MotoGP überraschend auf Ski!

Weiterlesen »

Technologie vs. Fahrer: Marc Marquez und Francesco Bagnaia über die Zukunft der MotoGPDieser Artikel beleuchtet die zunehmende Rolle von Technologie in der MotoGP und die Diskussion darüber, wie sie den Einfluss des Fahrers verändert. Marc Marquez und Francesco Bagnaia, beide Ducati-Fahrer, äußern sich zu diesem Thema und diskutieren die Bedeutung von KI, Datenanalyse und menschlichem Können im Motorsport.

Weiterlesen »

MotoGP-Test Buriram 2025: Die Rundenzeiten im ÜberblickDer zweite MotoGP-Vorbereitungstest für die neue Saison findet in Buriram (Thailand) statt - Hier gibt es die Rundenzeiten der beiden Testtage in der Übersicht

Weiterlesen »