Mbappé zurück als Kapitän: Deschamps sieht Zidane als Nachfolger

Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps bestätigt die Rückkehr von Kylian Mbappé als Kapitän der französischen Mannschaft ab März. Deschamps sieht in Zidane einen möglichen Nachfolger und schließt eine Rückkehr zum Trainergeschäft nach seiner Zeit als Nationaltrainer nicht aus.

Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps kündigte an, dass Superstar Kylian Mbappé ab März wieder als Kapitän der französischen Nationalmannschaft eingesetzt wird. Deschamps betonte in einem Interview mit der Zeitung „Le Parisien“, dass er derzeit keinen Grund sehe, diesen Status zu ändern. Mbappé hatte sich im Oktober und November aus dem Nationalteam zurückgezogen, doch Deschamps zeigte Verständnis für diese Entscheidung und betonte, dass Mbappé seine beste Form wiedergefunden habe.

Deschamps, der nach der WM 2026 als Trainer der Équipe Tricolore aufhören will, sieht in seinem ehemaligen Teamkollegen Zinédine Zidane einen geeigneten Nachfolger. „Zizou ist ein sehr guter Kandidat, ein natürlicher Kandidat, der erwartet wird. Das scheint mir gut zu sein. Ob er auch Lust hat? Ich weiß es nicht. Es ist seine Entscheidung.“ Nach seinem Abschied als Nationaltrainer schließt Deschamps eine Rückkehr ins Trainergeschäft nicht aus, allerdings nur für eine französische Mannschaft. Ein Angebot vom Hauptstadtclub PSG würde er laut eigenen Aussagen nicht von vornherein ausschlagen. „Ich schließe keine Tür, ich werde verfügbar sein. Je nachdem, was angeboten wird, werde ich mich entscheiden. Ich verbiete mir nichts. Ich bin nicht auf etwas Bestimmtes festgelegt.





