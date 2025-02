Merseyside-Derby: Everton holt im letzten Spiel im Goodison Park 2:2 gegen Liverpool

Im letzten Derby im Goodison Park kommt Everton mit einem Last-Minute-Gegentor zum 2:2 gegen Liverpool. Nach dem Abpfiff eskalieren die Emotionen, es kommt zu einer Rudelbildung und mehrere Spieler sehen Gelb-Rot bzw. Rot.

FC Liverpool erlebte beim emotionalen Merseyside-Derby gegen den FC Everton ein Drama bis in die Nachspielzeit hinein. Lange sah es nach einem Sieg für die Reds aus, doch dann kam Everton im letzten Spiel im Goodison Park mit einem Last-Minute-Gegentor zurück. Nach dem Schlusspfiff eskalierten die Emotionen erneut. Die Reds hatten zuvor in der Premier League eine Blamage im FA Cup einstecken müssen. Gegen den Zweitligisten Plymouth Argyle waren sie sensationell ausgeschieden.

Im letzten Derby im Goodison Park - Everton zieht bald in ein neues Stadion um - jubelten zunächst die Heimfans über ein Tor von Beto (11.). Nur fünf Minuten später glich Liverpool mit einem Kopfball von Alexis Mac Allister aus. In der zweiten Hälfte drehte Starstürmer Mohamed Salah das Spiel (73.). James Tarkowski hatte mit einem Volleyschuss (90.+8) allerdings das letzte Wort - auch nach minutenlanger VAR-Überprüfung. Nach dem Abpfiff kochten die Emotionen in Form einer Rudelbildung hoch. Evertons Abdoulaye Doucouré sah die Gelb-Rote Karte (90.+12), der Liverpooler Curtis Jones ebenfalls. Reds-Coach Arne Slot sah dann sogar glatt rot. Er hatte dem Unparteiischen offenbar nicht sehr nette Worte entgegengeschleudert. Das brisante Spiel hatte ursprünglich schon am 15. Spieltag Anfang Dezember stattfinden sollen. Wegen heftiger Schneefälle wurde es allerdings verschoben





