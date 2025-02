Milliardär David Tepper setzt erneut auf chinesischen Aktien-Turnaround

Der bekannte Milliardär David Tepper hat erneut in chinesische Aktien investiert, besonders in Unternehmen aus der Finanz- und Technologiebranche. Dieser Schritt deutet darauf hin, dass Tepper auf einen weiteren Aufschwung des chinesischen Aktienmarktes setzt. Viele Experten sind optimistisch, dass die größte Volkswirtschaft der Welt nach einer schwierigen Periode wieder stärker werden wird.

Dieser bekannte Milliardär hat laut aktuellen 13F-Berichten erneut diese billigen Aktien gekauft. Doch warum schlägt er hier schon wieder zu? Steht womöglich jetzt der größte Turnaround des Jahres bevor, den die meisten Anleger vermutlich verpassen werden? David Tepper ist durch die Investments seines Hedgefonds Appaloosa zu einem reichen und vermögenden Mann geworden. Inzwischen ist der Milliardär sogar der Besitzer des bekannten NFL-Teams Carolina Panthers.

Doch was für viele Anleger wesentlich spannender ist: Laut den neuesten 13F-Berichten gab es einige bedeutsame Transaktionen im Portfolio des Experten. Tepper hat erneut in chinesische Aktien investiert, insbesondere in Unternehmen aus der Finanz- und Technologiebranche. Er hat dabei vermehrt in Aktien aus dem Immobiliensektor investiert, die sich durch die jüngste Wirtschaftskrise in China stark abgewertet haben. Damit setzt der Experte weiterhin auf den Turnaround von Papieren aus China, die seit Jahren wegen der Wirtschaftskrise und dem regulatorischen Umfeld auf historisch niedrigen Bewertungsniveaus notieren. Doch wie steht es eigentlich um ein Comeback von chinesischen Aktien, auf das Milliardäre wie Michael Burry oder David Tepper aktuell setzen? Tatsächlich dürfte dies vor allem von den Maßnahmen der Regierung in Peking abhängen, die bereits versucht hat mit Konjunkturpaketen die schwächelnde Wirtschaft anzukurbeln. Große Effekte blieben bisher allerdings aus. Dennoch sind viele Experten davon überzeugt, dass ein Comeback der größten Volkswirtschaft der Welt nur eine Frage der Zeit ist. Auch BÖRSE ONLINE ist hier optimistisch und empfiehlt beispielsweise die Papiere von Alibaba mit einem Kursziel von 150 Euro zum Kauf.Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von dem Emittenten Vergütungen. Beim neuen Warren Buffett dabei sein – Diese Aktie müssen Sie jetzt kaufen! Warn- und Kaufsignale? Hier verkaufen Insider jetzt Aktien und hier schlagen sie gerade kräftig zu





boerseonline / 🏆 79. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

David Tepper Chinesische Aktien Aktienmarkt Turnaround Investitionen

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Milliardär kauft massiv diese billigen Aktien: Steht jetzt der größte Turnaround des Jahres bevor?Milliardär David Tepper kauft Aktien von Alibaba, JD.COM und anderen, setzt auf China-Turnaround.

Weiterlesen »

Welche Aktien jetzt kaufen und verkaufen? Unsere Aktienauswahl für den Februar (inklusive Short-Aktien)Anzeige / WerbungWelche Aktien jetzt kaufen und verkaufen?Unsere Aktienauswahl für den Februar: Nasdaq Momentum-Aktien Die besten KI-Aktien EU Momentum-Aktien Short Selling Aktien (NEU!) Dividenden-Champions

Weiterlesen »

Milliardär versus Milliardär: Bill Gates nennt Elon Musks Einmischung in EU-Politik »völlig irre«Pumpende Fäuste, Siegesjubel – und dann reckt Elon Musk bei Trumps Amtseinführung den rechten Arm. SPIEGEL-Autor Arno Frank sieht einen von der Macht berauschten Techmilliardär. Und erwartet ein Spektakel, wenn dieses Männerbündnis einmal platzt.

Weiterlesen »

Milliardär Ken Fisher stockt diese 8 Aktien aufMilliardär Ken Fisher, Gründer von Fisher Investments, zeigt sich besonders optimistisch und stockt sein Portfolio mit diesen acht Aktien auf.

Weiterlesen »

Milliardär, der nur 10 Aktien hat, kauft jetzt diese weltberühmte Tech-AktieMilliardär Bill Ackman kauft massiv Uber-Aktien; Analysten sehen bis zu 50% Kurschance.

Weiterlesen »

Apple und David Tepper setzen voll auf Alibaba!Markus Weingran - Mein Tipp: SMARTBROKER+: https://broker-tipp.de/ (Werbung) Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: SCMI | Upstart | Lufthansa - Apple und David Tepper setzen

Weiterlesen »