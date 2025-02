MotoGP bleibt bis 2031 in Katalonien

Der Circuit de Barcelona-Catalunya wird bis 2031 weiterhin Austragungsort für die MotoGP sein. Die Dorna Sports und die katalanische Rennstrecke haben den Vertrag verlängert.

Der Circuit de Barcelona-Catalunya wird bis 2031 weiterhin Austragungsort für die MotoGP sein. Die Dorna Sport s gab diese Nachricht am 13. Februar bekannt, unmittelbar nach dem offiziellen MotoGP-Test in Buriram. Die Verlängerung des Vertrags mit der spanischen Rennstrecke sorgt für Freude bei Dorna -CEO Carmelo Ezpeleta: „Wir freuen uns sehr über diese neue Vereinbarung mit dem Circuit de Barcelona-Catalunya.

Die Rennstrecke bietet stets ein erstklassiges Fan-Wochenende und wir verzeichnen immer beeindruckende Zuschauerzahlen.“ Ezpeleta betont weiter: „Die Strecke ist so gut mit Barcelona verbunden, einer der kulturell wichtigsten Städte der Welt. Das ist eine erfolgreiche Kombination für uns, und wir freuen uns darauf, dort weiterhin Rennen zu fahren.“Seit ihrem Debüt im Jahr 1992 hat sich der Circuit de Barcelona-Catalunya zu einem festen Bestandteil des Rennkalenders entwickelt. In der Vergangenheit fanden dort 34 Grands Prix statt, und die Strecke ist im Kalender diejenige, auf der die MotoGP die drittmeisten Saisons in Folge gefahren ist. 2024 bot die katalanische Rennstrecke sogar zwei Rennwochenenden, nach dem Grand Prix Ende Mai fand im November das Saisonfinale statt – als Ersatz für den Valencia-Grand Prix. Der Solidarity-GP wurde im letzten Jahr zum besten MotoGP-Event des Jahres gekürt.Miquel Sàmper, Minister für Wirtschaft und Arbeit der Regierung von Katalonien und Präsident des Circuit de Barcelona-Catalunya, zeigt sich ebenfalls begeistert über die Verlängerung: „Wir freuen uns über diese Vereinbarung, die die Verbindung Kataloniens zum Motorsport stärkt, insbesondere den Grand Prix, der seit 1992, also seit über 30 Jahren, auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya ausgetragen wird.“ Die Sicherung des MotoGP-Grand-Prix bis 2031 ist eine hervorragende Nachricht für Kataloniens Ruf als Gastgeber von erstklassigen internationalen Sportveranstaltungen“, so Sàmper weiter. Der Catalunya-GP findet in diesem Jahr vom 5. bis 7. September statt.





