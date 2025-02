MyFrenchFilmFestival 2023: Die Gewinner stehen fest

Das MyFrenchFilmFestival hat seine Gewinner für das Jahr 2023 bekannt gegeben. Die Jury, bestehend aus internationalen Filmkritikern, Content-Kreatoren und Branchenexperten, kürte die besten Filme aus dem Wettbewerb.

MyFrenchFilmFestival hat nach einem Monat Online-Wettbewerb seine Gewinner bekannt gegeben. Das Festival, das am 17. Januar begann und vollständig online stattfindet, hat erneut das zeitgenössische frankophone Kino in den Mittelpunkt gestellt. 20 ausgewählte Filme wurden gezeigt, darunter neun Spielfilm e und neun Kurzfilm e im Wettbewerb, ein Klassiker des französischen Kino s sowie ein wortloser Animations- Kurzfilm für das junge Publikum.

Die internationale Jury, die Presse und die Content-Kreator*innen haben ihre Gewinner gekürt. Der Spielfilm „Close“, der seine Weltpremiere bei den Filmfestspielen von Venedig feierte, hat die internationale Jury mit seiner tiefgründigen Erzählweise berührt und fasziniert. Der Film handelt von Raphaël, dem einäugigen Wächter eines Herrenhauses, in dem schon lange niemand mehr lebt. Mit fast 60 Jahren wohnt er gemeinsam mit seiner Mutter in einem kleinen Haus am Eingang des weitläufigen Anwesens. Die Tage vergehen in eintöniger Routine – Maulwurfsjagd, Dudelsackspiel und Fahrten mit der Postbotin in ihrem Kangoo. Doch in einer stürmischen Nacht kehrt Garance, die Erbin, in das Familienanwesen zurück. Nichts wird mehr so sein wie zuvor. Die Jury, bestehend aus Elisabeth Vincentelli (The New York Times, USA), Yuko Tanaka (Kinema Junpo, Japan), Boyd van Hoeij (Screen International, Vereinigtes Königreich), Marco Consoli (Italien) und Gonzalo Lira (El Heraldo TV, Mexiko), lobte die einfühlsame Inszenierung und die Authentizität der von den Schauspieler*innen vermittelten Emotionen. Ein weiterer Gewinner ist der Kurzfilm „The Call“, der die Geschichte von Aly, Anna und Dary erzählt, deren Leben durch einen einzigen Telefonanruf für immer verändert wird. Die Handlung beginnt in einer Nacht, als eine verzweifelte Frau namens Aly die Polizei anruft. Anna, eine Notrufzentralen-Mitarbeiterin, nimmt den Anruf entgegen. Kurz darauf wird ein Mann namens Dary verhaftet. Während die Wochen vergehen und die Justiz nach Beweisen sucht, müssen Aly, Anna und Dary sich mit den Nachwirkungen dieser schicksalhaften Nacht auseinandersetzen – einer Nacht, die sie nicht hinter sich lassen können… Der Animationsfilm „Mars Express“ gewann in der Kategorie „Umkleidekabinen“ von Violette Gitton. „Mars Express“ war beim César 2024 (der französische Oscar) in der Kategorie Bester Animationsfilm nominiert und hat auch bei der FILMSTARTS-Redaktion für Begeisterung gesorgt – Mit seiner prägnanten Erzählweise und innovativen filmischen Herangehensweise überzeugte der Film die drei cinephilen Content Creators, die die Jury bildeten: Shruti Nagesh, J. Alejandro Chávez und Jovan Vasiljević. Der in diesem Jahr für den César nominierte Kurzfilm erzählt die Geschichte von César, der erst zwölf Jahre alt ist, als seine große Schwester Opfer eines sexuellen Übergriffs wird. In den Umkleideräumen des Fechtunterrichts, den er besucht, scheint sich alles um Gewalt zu drehen. César möchte an allen Kämpfen teilnehmen – doch ihm fehlen die richtigen Waffen.Die Publikumspreise zeichneten einen Spielfilm und einen Kurzfilm aus, die unter den Wettbewerbsfilmen besonders beliebt waren.





