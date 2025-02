Nio Bietet Zwei Jahre Battery-as-a-Service Kostenlos in Deutschland

Der chinesische Elektroautohersteller Nio startet in Deutschland eine Aktion, bei der Kunden für zwei Jahre lang den Battery-as-a-Service (BaaS) kostenlos nutzen können. Die Aktion ist auf die Limousinenmodelle im Nio-Portfolio beschränkt und richtet sich sowohl an Privat- als auch Gewerbekunden.

Der chinesische Elektroauto hersteller Nio startet in Deutschland eine spezielle Aktion . Um neue Kunden anzulocken, bietet das Unternehmen seinen „Battery-as-a-Service“ (BaaS) für zwei Jahre komplett kostenlos an. Diese Aktion ist jedoch auf die Limousine nmodelle im Nio-Portfolio beschränkt. Kunden, die ein Fahrzeug mit BaaS bestellen, also die Batterie mieten anstatt zu kaufen, müssen für den Batterie-Service in den ersten zwei Jahren keine Kosten tragen.

Die üblichen monatlichen Gebühren entfallen in diesem Zeitraum ebenso wie die Kosten für Batteriewechsel über Nios vollautomatische „Power Swap Stations“ sowie die verbrauchte Energie. \Nio wirbt mit dem Schrei „2 Jahre müssen Sie sich keine Gedanken über die monatliche BaaS-Gebühr (bis zu 289 €), die 10 € Swap Service Gebühr und die erhaltenen Stromkosten i.H.v. 0,39€ / kWh machen. Fahren Sie entspannt bis zu 60.000 km kostenlos und genießen Ihren Nio in vollen Zügen“ Insgesamt sind im Aktionszeitraum 200 kostenlose Batteriewechsel inklusive Energie enthalten. \Die Aktion richtet sich sowohl an Privat- als auch Gewerbekunden. Voraussetzung ist die Bestellung eines verfügbaren Modells mit BaaS, finanziert durch Barkauf, Kredit oder operatives Leasing für Gewerbekunden. Nicht berücksichtigt sind gewerbliche Anwendungen wie Taxis, das Abo-Modell von Nio, Leasingverträge für Privatpersonen sowie der Fahrzeugkauf mit Batterie. Die Nutzung von Power Swap Stations bleibt für gewerbliche Zwecke weiterhin ausgeschlossen. Bei Battery-as-a-Service (BaaS) können Nio-Kunden zwischen einer „Standard Range“ und einer „Long Range“-Batterie wählen, die sie über monatliche Raten mieten. Nio betont drei zentrale Vorteile von BaaS: Mit BaaS können fast leere Akkupakete an Power Swap Stations in wenigen Minuten gegen eine zu 90 Prozent geladene Batterie getauscht werden. Neben dem Batteriewechsel profitiert man so von einer stabilen Batteriegesundheit inklusive Garantie unabhängig der Haltedauer und der Fahrleistung. Die Batteriemiete ermöglicht zudem eine beständige Wertstabilität des E-Autos. Der Service senkt mögliche Wartungskosten und bietet eine einfache Integration der sich entwickelnden Batterietechnologie.





NIO Battery-As-A-Service Elektroauto Deutschland Aktion Limousine Power Swap Stations

