Pilzbefall im Wald: Vorsichtsmaßnahmen in Hattingen-Blankenstein

Routinekontrollen in einem Waldstück in Hattingen-Blankenstein haben ergeben, dass mehrere Bäume von Pilzen befallen sind. Die betroffenen Bäume, hauptsächlich Eschen und Hainbuchen, wurden vorsorglich gefällt, um das Risiko von umstürzenden Bäumen zu minimieren. Der Baumkontrolleur Christoph Herzmann betont die Wichtigkeit der regelmäßigen Kontrollen und die nicht immer offensichtliche Bedrohung durch Pilze im Baum.

In einem kleinen Wald stück in Hattingen-Blankenstein hallen zur Zeit die Geräusche von Motorsägen. Bei Routinekontrollen hat Christoph Herzmann festgestellt, dass mehrere Bäume von Pilzen befallen sind. Wenn man auf sie klopft, hört man, dass sich der Pilz bereits weit ins Holz eingedrungen hat. Man sagt, alles, was man außen sieht, ist innen im Baum an Stabilität bereits zerstört, darum haben wir den vorsichtshalber gefällt, bevor er dem Nachbarn auf den Kopf fällt.

Gut 100 Meter weiter liegen schon etliche gefällte Bäume, meistens Eschen, aber auch ein paar Hainbuchen sind dabei. Wenn der Pilz einmal in den Baum eingedrungen ist, kann das schnell die Standsicherheit gefährden. Aber nicht jede Bedrohung ist offensichtlich – trotz aller Kontrollen gibt es keine hundertprozentige Sicherheit, erzählt uns der Baumkontrolleur. Vor ein paar Wochen ist bei uns eine Buche mit einem Durchmesser von 1,20 Meter einfach so umgefallen. Von außen war nichts zu sehen, der Baum war grün und vital, aber innen war die Wurzel komplett verfault. Dem Baumkontrolleur wäre es auch lieber, dass die Bäume nicht gefällt werden müssten. Und oft gibt es auch Kritik von den Bürgern, die nicht verstehen, warum das passiert, sagt er. Meine Aufgabe ist die Baumkontrolle, ich möchte nicht verantwortlich sein, wenn irgendwann mal ein Anruf kommt, da liegt einer drunter





WDRaktuell / 🏆 25. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Pilzbefall Bäume Sicherheitskontrollen Wald Hattingen-Blankenstein

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bad Oeynhausen: Trotz Mistel-Befall sollen Bäume erhalten bleibenStadtwerke-Gärtner achten auf den Erhalt der befallenen Bäume und schneiden den Parasiten heraus. Doch der wächst meist nach.

Weiterlesen »

Düsseldorf setzt auf grüne Zukunft: 1.500 neue Bäume sollen bis Frühjahr gepflanzt werdenDüsseldorf investiert in die Zukunft und pflanzt bis zum Frühjahr 1.500 neue Bäume. Die Auswahl der Baumarten erfolgt mit großer Sorgfalt, um den besonderen Anforderungen des Stadtklimas gerecht zu werden. Durch die neue Pflanzaktion soll nicht nur die grüne Schönheit der Stadt gesteigert werden, sondern auch die Luftqualität verbessert werden.

Weiterlesen »

Alice Weidel „umarmt Bäume“ – Plötzlich auf Grünen-Kurs?Alice Weidel, Bundesvorsitzende der AfD, sitzt bei einer Pressekonferenz in der AfD-Bundesgeschäftsstelle.

Weiterlesen »

Aktivisten klettern in Bäume, um Rodung am Dortmund-Ems-Kanal zu verhindernUmweltschützer klettern in Bäume am Dortmund-Ems-Kanal, um die Rodung von 40 Bäumen zu verhindern. Das Wasser- und Schiffahrtsamt will den Kanal verbreitern, um größeren Frachtschiffen Platz zu bieten. Die Polizei versucht zunächst mit den Aktivisten zu verhandeln.

Weiterlesen »

Neuer Rad-und Gehweg, mehr Bäume: August-Froehlich-Straße in Neukölln wieder für den Verkehr freigegebenDer Schulweg für die Schüler der Clay-Oberschule im Ortsteil Rudow soll sicherer werden. Dafür ließ das Bezirksamt die anliegende Straße umfangreich umbauen.

Weiterlesen »

Sturm in Irland und Großbritannien: »Éowyn« reißt Bäume um und deckt Dächer abMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »