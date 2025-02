Plastik im Rhein: Studenten untersuchen die Quellen des Problems

Studierende des Geografischen Instituts der Universität untersuchen die Belastung des Rheins mit Plastik.

Der Rhein zählt zu den am stärksten mit Plastik belasteten Flüssen weltweit. Untersuchungen der Umwelt organisation Greenpeace haben im vergangenen Jahr ergeben, dass im Rhein bei Dormagen täglich mehr als 250 Millionen Plastikpartikel vorbeitreiben. Leo Ringel hat mit Strömungsmessgeräten und feinmaschigen Netzen in den vergangenen Monaten viel Zeit am Rhein verbracht.

Der Student des Geografischen Instituts der Universität hat in die Strömung des Flusses gehängt und eingefangen, was im Wasser treibt. Und er hat Sand- und Schlammproben aus dem Rhein gesammelt. \'Den Fang aus den Netzen und die Proben vom Ufer des Rheins hat er im Labor des Geografischen Instituts ausgewertet. Bemerkenswert ist, dass es sich bei etwa der Hälfte des Plastiks in den Proben um Granulat handelt, also kugelförmige Teilchen. Es gibt viele Möglichkeiten, woher das Granulat stammt. Es könnte beispielsweise von Kunststoffböden stammen, die in Sportanlagen verwendet werden, beispielsweise auf Bolzplätzen oder auch auf Kinderspielplätzen. Vieles spricht dafür, dass es sich bei Granulat aber auch um Rohmaterial handelt. Die Kügelchen sind Thermoplastik, das normalerweise zur Produktion von größeren Plastik-Gegenständen verwendet wird. Die meisten anderen Plastikfragmente und Folienstücke stammen wahrscheinlich von Abfällen, die in den Rhein geworfen wurden oder die bei Hochwasser von den Rheinufern in den Fluss gelangt sind. \Um genauer herauszufinden, wie das Plastik in den Rhein gerät, müssen wir noch in größerem Umfang und über längere Zeiträume Proben nehmen. Nun wollen die beiden die Suche nach den Quellen des Plastiks im Rhein verfeinern und eventuell weitere Forscher für das Vorhaben gewinnen. Denn nur, wenn man herausfindet, wie genau das Plastik in den Rhein kommt, könne man auch etwas dagegen tun





