Präventionskampagne gegen diabetische Ketoazidose bei Kindern

Eine bundesweite Kampagne in Deutschland informiert Eltern über die Symptome von Typ-1-Diabetes und die Gefahr der diabetischen Ketoazidose (DKA) bei Kindern. Ziel ist es, die Zahl der DKA-Fälle durch frühzeitige Diagnose und Behandlung zu reduzieren.

Hannover. Bei jedem vierten Kind und Jugendlichen wird die Erstdiagnose eines Typ-1- Diabetes im Zusammenhang mit einer diabetischen Ketoazidose (DKA) gestellt. Dies macht in der Regel eine ein- bis zweitägige Intensivbehandlung erforderlich. Während der Coronapandemie hatten sich die Ketoazidose -Fallzahlen gar verdoppelt (JAMA 2020; online 20. Juli). Viele Eltern wissen nicht, dass bereits im Kindesalter Diabetes auftreten kann.

Dass sich mit gezielter Aufklärung die Ketoazidoserate senken lässt, konnte vor einigen Jahren mit einer Präventionskampagne im Raum Stuttgart bewiesen werden: Von 2015 bis 2017 war in Kinder- und Jugendarztpraxen, Kindereinrichtungen, Schulen und Vereinen auf Diabetes-typische Symptome (Durst, häufiges Wasserlassen, Gewichtsverlust, Müdigkeit) aufmerksam gemacht worden.Im Zeitraum der Kampagne sank die DKA-Rate im Vergleich zu den Jahren 2011 bis 2013 von 36 auf 19 Erkrankungen und damit um zwölf Prozentpunkte. Insgesamt waren im Kampagnenzeitraum 118 Neudiagnosen gestellt worden (Pediatr Diabetes 2020; online 20. Juni).Ähnliche Aufklärungskampagnen in Italien und Spanien haben bestätigt, dass sich damit die DKA-Häufigkeiten deutlich reduzieren lassen, erklärte Professor Andreas Neu vom Universitätsklinikum Tübingen bei einer Pressekonferenz zur Herbsttagung der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) in Hannover.Seit 2021 rollt die DDG gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft Pädiatrische Diabetologie (AGPD) sowie dem Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) die Ketoazidose-Präventionskampagne bundesweit aus. Dazu werden Flyer und Plakate mit einprägsamen Piktogrammen verteilt, die auf die vier Warnzeichen eines Diabetes beim Kind aufmerksam machen. Eltern werden aufgefordert, einen Kinderarzt aufzusuchen oder die Notfallnummer 116 117 anzurufen, wenn sie bei ihrem Kind diese Symptome bemerken.Das Infomaterial wird bei den Vorsorgeuntersuchungen U6 und U7a sowie bei Schuleingangsuntersuchungen ausgegeben. Bisher seien mehr als zwei Millionen Flyer an insgesamt 6.300 Arztpraxen versendet worden. Die Flyer können im Online-Shop des BVKJ bestellt werden.Eltern eines kürzlich an Typ-1-Diabetes erkrankten Kindes haben die Piktogramme und Informationen zudem auf einen Silo-Lastwagen einer Speditionsfirma aufbringen lassen, der bevorzugt in Süddeutschland unterwegs ist. Neu sagte dazu: „Eine wundervolle Aktion, die die Kampagne im wahrsten Sinne des Wortes ins Rollen bringt.“Nach fünfjähriger Dauer sollen die Ergebnisse der Kampagne ausgewertet und über die Fortführung entschieden werden





Diabetes Typ-1-Diabetes Ketoazidose Prävention Kindergesundheit Aufklärung Diabetes-Symptome

