Preußen Münster kassiert erneut eine Niederlage - Ansah dreht das Spiel für Paderborn

Preußen Münster unterliegt dem SC Paderborn mit 0:2 in einem knappen West-Derby. Der eingewechselte Ilyas Ansah sorgt für die Wende und schießt beide Tore für die Ostwestfalen. Die Niederlage ist der dritte Last-Minute-K.o. für Münster in Folge.

Münster's Innenverteidiger Lukas Frenkert wischte sich nach dem Spielende mit dem Trikot enttäuscht das verschwitzte Gesicht trocken. Die Niederlage in Paderborn war erneut nicht nötig...Spätes 0:2 in Paderborn. Preußen-Pleite mit Ansa(h)ge! Der Niederlage n-Hattrick ist perfekt. Nach dem Doppel-Last-Minute-K.o. in Lautern (1:2) und gegen den Hamburger SV (1:2) hat's das Team von Chefcoach Sascha Hildmann (52) in Paderborn erneut erwischt.

Und wieder sah es lange danach aus, als wäre zumindest ein Punkt möglich gewesen. Doch mit der Einwechslung von Ilyas Ansah (20/74.) drehten die Hausherren das Spiel zu ihren Gunsten.Schon beim Hinspiel-3:3 ließ sich der pfeilschnelle Stürmer der Ostwestfalen nicht bremsen, erzielte als Joker sofort einen Treffer. Diesmal war der Deutsch-Ghanaer gleich an beiden Buden beteiligt. Das 1:0 durch Marvin Mehlem (27/82.) bereitete er perfekt vor, den Endstand besorgte er schließlich 180 Sekunden später selbst (85.).Turbo-Ansah unstoppbar! Zumal Münsters Defensive zu diesem Zeitpunkt schon erkennbar müde gearbeitet hatte und ihr vielleicht frische Kräfte gutgetan hätten… Hildmann nach dem Abpfiff ernüchtert: „Die Paderborner sind eben eine Spitzenmannschaft. Wir wussten, wie viel Qualität sie von der Bank bringen können. Trotzdem war ich – vor allem in der ersten Hälfte – mit der Leistung meiner Jungs aber durchaus zufrieden.“ Und weiter: „Wer weiß, wie die Partie gelaufen wäre, wenn wir unsere dicke Chance zur Führung genutzt hätten?!“ Die war in der Tat riesig! Nach einem zu kurzen Rückpass von Paderborns Raphael Obermair (26) auf Aaron Zehnter (20) sprintete Florian Pick (29) dazwischen und lief allein auf den Kasten von Keeper Markus Schubert (26) zu. Doch statt sich die Ecke auszusuchen und sofort abzuschließen, schlug der Winter-Neugang unnötigerweise einen Haken und versuchte dann, Schubert zu überlupfen. Das gelang zwar noch, aber der Ball flog anschließend auch über die Querlatte (34.). Hildmann kopfschüttelnd: „In dieser Szene hat Picki einfach alles falsch gemacht.“Insgesamt war dieses West-Derby allerdings eher arm an guten Möglichkeiten. Lediglich kurz nach Wiederanpfiff hatten die „Adlerträger“ noch einmal Glück, dass ein 20-Meter-Schuss von Mehlem an ihren linken Pfosten klatschte (48.).Der Druck für Münster steigt! Gegen Mitaufsteiger Regensburg (18.) ist ein Heimsieg nun am kommenden Samstag (13 Uhr/live bei Sky) nahezu alternativlos. Was schwer genug werden dürfte, da mit Kapitän Mikkel Kirkeskov (33), Innenverteidiger Torge Paetow (29) und Top-Knipser Joshua Mees (28) – alle sahen ihre 5. Gelbe – drei Leistungsträger zuschauen müssen. Zudem fällt Angreifer Andras Nemeth (22) ohnehin schon mit Mittelhandbruch vorerst aus. Hildmann‘s flammender Appell: „Dann müssen wir eben noch mehr zusammenwachsen. Wir wussten bereits vor der Saison, dass wir wahrscheinlich bis zum Schluss gegen den Abstieg kämpfen werden. Auch wenn‘s im Moment extrem weh tut –- wir schaffen das. Erst recht mit der Hilfe unserer großartigen Fans!“Fast 3000 waren als Unterstützung auch wieder mit nach Paderborn gereist. Und feierten ihre Mannschaft nach Spielende trotz der Niederlage lautstark. Das allein sollte allen Preußen-Profis den nötigen Auftrieb geben, um sich gegen Schlusslicht Jahn endlich mal mit einem sooo verdammt wichtigen „Dreier“ zu belohnen





