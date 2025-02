Prinz Frédéric von Anhalt mit verbotenem Messer in Münchner Hotel erwischt

Der 81-jährige Prinz Frédéric von Anhalt sorgte in einem Münchner Luxushotel für einen Aufreger, als er bei einer Sicherheitskontrolle mit einem verbotenen Klappmesser in der Hosentasche erwischt wurde. Der Prinz gab an, das Messer aus Angst vor Angriffen auf der Straße zu tragen, da er in den USA, seiner Wahlheimat, an die Waffenkultur gewöhnt sei.

Frédéric Prinz von Anhalt , bekannt für seine exzentrischen Auftritte, sorgte erneut für Aufsehen. Der 81-Jährige wurde in einem Münchner Luxushotel mit einem verbotenen Messer erwischt. Zuletzt war es aus Krankheitsgründen ruhiger um ihn geworden – bis jetzt! Er hielt sich seit Tagen im berühmten Hotel „Bayerischer Hof“ auf. Doch am Donnerstagmorgen endete sein Aufenthalt mit einem echten Aufreger.

Kurz vor Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz, einem der wichtigsten politischen Events, kam es zu einer brisanten Szene: Prinz Frédéric wurde bei einer Sicherheitskontrolle im Hotel gestoppt – mit einem Klappmesser in der Hosentasche! „Plötzlich rief jemand: 'Er hat ein Messer!‘“, erinnert sich der Prinz. Alarm in der Lobby! Die Beamten nahmen den 81-Jährigen fest und brachten ihn direkt aufs Polizeipräsidium. Dort wurde er verhört – nach etwa einer Stunde durfte er wieder gehen. In den Händen: ein Sicherstellungsprotokoll und eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Doch warum hatte der Adoptiv-Prinz überhaupt ein Messer dabei? Seine Antwort ist ganz einfach: aus Angst! Denn in seiner Wahlheimat wäre dies keine Besonderheit! „In den USA darf jeder eine Waffe bei sich haben. Ich habe das Messer immer bei mir, weil ich auf der Straße Angst vor einem Angriff habe“, erklärt er betrübt. Doch in Deutschland gelten andere Regeln. Einhandmesser, die sich mit einer Hand öffnen lassen, sind nach § 42a WaffG in der Öffentlichkeit verboten. Neben der bereits erwähnten Beschlagnahmung kann Frédéric nun mit einer Strafe von bis zu 10.000 Euro rechnen.





