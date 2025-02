PSG überrollt Brest und geht mit 3:0 in die Champions-League-Playoffs

Paris Saint-Germain hat im Hinspiel der Champions-League-Playoffs Stade Brest mit 3:0 besiegt und sich eine hervorragende Ausgangslage für das Rückspiel am 19. Februar geschaffen. Ousmane Dembélé war mit einem Doppelpack der Schlüssel zum Erfolg.

Paris Saint-Germain machte im Hinspiel der Champions-League- Playoffs einen wichtigen Schritt in Richtung des Achtelfinales. Gegen das Überraschungsteam Stade Brest setzte sich PSG im französischen Duell mit 3:0 (2:0) durch und geht mit einer perfekten Ausgangslage ins Rückspiel am 19. Februar. Ousmane Dembélé war erneut der Star der Pariser und sorgte mit einem Doppelpack (45./66.) für den Erfolg. Vitinha verwandelte in der 21.

Minute einen Elfmeter, nachdem Pierre Lees-Melou Hand gespielt hatte und die Videobeweis-Assistenten (VAR) den Fehltritt bestätigten. Brest hatte Pech, als Abdallah Sima in der 35. und 48. Minute die Pfosten traf. Ein vermeintlicher Treffer durch Desiré Doué (50.) wurde aufgrund einer Abseitsposition nicht anerkannt. Nach einer enttäuschenden Gruppenphase hatte PSG mit drei Siegen in Folge die Revanche ergriffen und sich die Qualifikation für die Playoffs gesichert. Der VfB Stuttgart musste sich zuletzt mit 1:4 geschlagen geben





Eurosport_DE / 🏆 89. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

CHAMPIONS LEAGUE PARIS SAINT-GERMAIN STADE BREAST OUSMANE DEMBÉLE PLAYOFFS

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Dembélé-Show: PSG startet in den Champions-League-Playoffs mit 3:0-Sieg gegen BrestOusmane Dembélé brillierte beim 3:0-Erfolg von Paris Saint-Germain (PSG) gegen Brest im Hinspiel der Champions-League-Playoffs. Der ehemalige BVB-Star traf zweimal und führte sein Team in die nächste Runde.

Weiterlesen »

PSG setzt sich im Hinspiel der Champions-League-Playoffs klar gegen Brest durchParis Saint-Germain hat im Play-off-Hinspiel der Champions League gegen Stade Brest einen 3:0 (2:0)-Sieg eingefahren und damit einen riesigen Schritt Richtung Achtelfinale gemacht. Ousmane Dembélé war mit zwei Treffern der Matchwinner für PSG.

Weiterlesen »

Donezk besiegt Brest verdient und bleibt im Rennen um die Champions League-Play-offsSchachtar Donezk hat gegen Brest ein verdienter 2:0 Sieg eingefahren und sich im Kampf um die Champions League-Play-offs einen großen Schritt weitergeboxt. Die Ukrainer dominierten die Partie und nutzten ihre Chancen effizient. Brest hingegen kam kaum zu gefährlichen Aktionen und blieb ohne Treffer.

Weiterlesen »

Paris St. Germain empfängt Stade Brest im Achtelfinale der Champions LeagueParis St. Germain trifft am Dienstagabend im Estadio de Roudourou auf Stade Brest im Achtelfinale der Champions League. Der französische Titelträger ist klarer Favorit, während Brest in der Ligue 1 mit einer ausgeglichenen Bilanz Achter ist.

Weiterlesen »

Champions League: Schwarzer FC-Bayern-Abend in Rotterdam - Playoffs drohen, Justin Bijlow überragtJoshua Kimmich spricht nach der 0:3-Pleite bei Feyenoord Rotterdam Klartext. In der Champions League gehöre der FC Bayern München momentan nicht zu Top-Teams.

Weiterlesen »

Champions League: Bayern haken Platz acht ab - 'Werden die Playoffs annehmen'Rotterdam - Nach dem ernüchternden 0:3 bei Feyenoord Rotterdam glauben sie beim FC Bayern München selbst nicht mehr an die direkte Qualifikation für das

Weiterlesen »