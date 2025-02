Ray Dalios Portfolio-Wende: Tech-Giganten im Fokus, Fokus auf Wachstum

Milliardär Ray Dalio verkauft Anteile an Tech-Giganten, wie Alphabet, Meta und Microsoft, und investiert stattdessen in andere Sektoren wie erneuerbare Energien und Cloud-Technologie. Sein Einstieg in Tesla und AMD deutet auf ein Vertrauen in diese Unternehmen hin. Anleger beobachten die Bewegungen von Dalio genau, da er als Experte für Investitionen gilt.

Bekannter Investor Ray Dalio hat sein Portfolio gewandelt und Anteile an Tech-Giganten wie Alphabet, Meta und Microsoft reduziert, während er in andere Sektoren wie erneuerbare Energien und Cloud-Technologie investiert. Dalio, der Gründer des größten Hedgefonds der Welt, Bridgewater Associates , hat seinen Fokus auf langfristige Wachstumsfelder gerichtet. Seine jüngsten Portfolio anpassungen zeigen, dass er sich breiter aufstellt und mit Unsicherheiten in einigen Tech-Werten rechnet.

Dalio erhöhte seine Positionen bei AMD, einem Konkurrenten von Nvidia, und im Energieunternehmen Vistra, was auf sein Vertrauen in diese Bereiche hindeutet. Besonders auffällig ist sein Einstieg in Tesla, wo er 153.000 Aktien des Elektroauto-Pioniers erworben hat. Analysten haben unterschiedliche Meinungen zu Tesla, aber Dalios Kauf zeigt, dass er sich auf die potenziellen Chancen des Unternehmens in der Zukunft konzentriert.Die Portfolioänderungen von Dalio werden von Anlegern genau beobachtet, da er als Experte für Investitionen gilt. Seine Strategien haben ihm und seinen Investoren in der Vergangenheit hohe Renditen gebracht. Anleger sollten seine Bewegungen im Auge behalten, da sie wertvolle Einblicke in die Marktentwicklung geben können. Seine Investitionen in Wachstumsfelder wie erneuerbare Energien und Cloud-Technologie könnten auf ein langfristiges Vertrauen in diese Branchen hindeuten.





