Real Madrid besiegt Manchester City im Champions-League-Kracher

Real Madrid ist nach einem knappen Sieg gegen Manchester City weiter in der Champions League. Jude Bellingham traf in der Nachspielzeit zum 3:2-Erfolg. Juventus Turin und Paris Saint-Germain haben ebenfalls gute Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale.

Real Madrid hat sich nach einem späten Sieg im Champions-League-Kracher bei Manchester City auf dem Weg ins Achtelfinale der Königsklasse behauptet. Der frühere Dortmunder Jude Bellingham traf in der Nachspielzeit zum verdienten 3:2 (0:1)-Erfolg beim Team von Pep Guardiola. Zwei Treffer von Superstar Erling Haaland waren für City zu wenig. Die Entscheidung fällt im Rückspiel am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr) im Estadio Santiago Bernabéu in Madrid.

Auch wenn Real Madrid neben Antonio Rüdiger auf zahlreiche Defensivspieler verzichten musste, waren die Spanier zu Beginn deutlich besser. Kylian Mbappé (11. Minute) und vor allem Ferland Mendy (12.) vergaben beste Möglichkeiten. Dagegen nutzten die Gastgeber die erste Chance: Haaland erzielte das 1:0 (19.). Der Treffer sorgte bei Man City jedoch nicht zur Sicherheit. Real-Angreifer Vinicius Junior traf sechs Minuten später die Latte. Den verdienten Ausgleich erzielte nach dem Seitenwechsel Mbappé mit Glück: Der Franzose brachte nach Flanke von Dani Ceballos den Ball per Schienbein im City-Tor unter (60.). Mbappé und Jude Bellingham verpassten wenig später jeweils das 2:1. Dafür sorgte dann Haaland per Foulelfmeter (80.) für die erneute City-Führung. Brahim Diaz glich für Real zum hochverdienten 2:2 aus (86.), dann sorgte Bellingham für das Happy End der Spanier. Der Achtelfinal-Einzug von Paris Saint-Germain ist nach dem klaren 3:0 (2:0) im französischen Aufeinandertreffen bei Stade Brest nur noch Formsache. Der frühere Dortmunder Ousmane Dembélé traf doppelt (45./66.), der Portugiese Vitinha erzielte per verwandeltem Handelfmeter die Führung. Das Rückspiel steigt am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr) in der französischen Hauptstadt. Gute Chancen auf die nächste Runde besitzt auch Juventus Turin. Die Italiener bezwangen den PSV Eindhoven mit 2:1 (1:0). Der Ex-Schalker Weston McKennie (34.) und Samuel Mbangula (82.) waren die Torschützen für Juve. Der frühere Münchner Ivan Perisic war für das zwischenzeitliche 1:1 zuständig (56.)





mz_de / 🏆 115. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Fußball Champions League Real Madrid Manchester City Jude Bellingham Erling Haaland Juventus Turin Paris Saint-Germain

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Manchester City gegen Real Madrid: Ewige Rivalität in einer KriseManchester City und Real Madrid treffen im Achtelfinal-Playoff der Champions League aufeinander. Beide Teams erleben eine schwierige Saison und müssen in diesem Duell ihre Form zurückgewinnen.

Weiterlesen »

Manchester City gegen Real Madrid: Duell zweier hinkender GigantenManchester City und Real Madrid treffen in der Champions League aufeinander, bevor sie sich eigentlich im Finale treffen würden. Beide Teams haben die Play-offs der Königsklasse erreicht, nachdem sie in der Gruppenphase enttäuschten. Pep Guardiola und Carlo Ancelotti seien sich gerne aus dem Weg gegangen, denn eines der Teams wird sich deutlich früher als erwünscht aus dem Wettbewerb verabschieden

Weiterlesen »

Manchester City gegen Real Madrid: Vom Spitzenspiel zum Krisen-DuellPep Guardiola verteidigt seinen Stürmer Erling Haaland nach der 1:5-Niederlage beim FC Arsenal.

Weiterlesen »

Champions League-Playoffs: Real Madrid gegen Manchester City - Ein KrisenkracherDie Champions League-Playoffs beginnen mit einem Aufeinandertreffen von Real Madrid und Manchester City, zwei Teams, die in dieser Saison unterdurchschnittlich performt haben. Auch das Duell zwischen PSG und Brest stellt einen interessanten Kontrast dar, da der katarische Geldgeber bei PSG stark in Spieler investiert, während der kleine Klub Brest ein Transferplus erwirtschaftet. Die Geschichte von Conrad Harder, der ein wichtiges Tor für Sporting schoss, zeigt die Möglichkeit unerwarteter Wendungen in der Champions League.

Weiterlesen »

Manchester City Kassiert in Paris Niederlage, Real Madrid TriumphiertManchester City verlor trotz Führung in Paris mit 2:4. Real Madrid gewann 5:1 gegen Salzburg. Die Italiener siegten in Prag knapp, Arsenal besiegte Dinamo Zagreb mit 3:0.

Weiterlesen »

Manchester City erreicht Champions-League-Playoffs, Bayern oder Real Madrid wartetManchester City sicherte sich mit einem knappen Sieg gegen Brügge den Einzug in die Playoffs der Champions League. Dort erwartet das Team von Trainer Pep Guardiola nun entweder Bayern München oder Real Madrid.

Weiterlesen »