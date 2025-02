Russisches Brettspiel propagiert Krieg in der Ukraine

Ein neues Brettspiel in Russland, das als Familienspiel beworben wird, spielt auf die russische Propaganda während des Angriffs auf die Ukraine an. Das Spiel zielt darauf ab, die Ukraine von der „Nazi-Herrschaft“ zu befreien, ein Narrativ, das Russland wiederholt für seine völkerrechtswidrigen Handlungen verwendet.

Das Spiel zeigt Panzer, Militärhubschrauber und bewaffnete Soldaten und bittet Spieler, Städte zu erobern, die entweder die „Befreier“ begrüßen oder unter dem Einfluss von Propaganda stehen. Der Name des Spiels ist ein Wortspiel, das die russische Bezeichnung für Randgebiete, „Okraina“, mit der Bezeichnung für Ukraine, „Ukraina“, verbindet. Eigentümer, Entwickler oder Hersteller des Spiels sind nicht öffentlich bekannt. Das Spiel wird über den russischen Online-Händler „wildberries“ verkauft, der dem westlichen Amazon ähnelt. Die Firma, die bei „wildberries“ als Hersteller angegeben ist, hat die Verbindung zum Spiel bestritten. Ein QR-Code auf der Spielschachtel führt zu einem Telegram-Kanal, auf dem das Spiel beworben wird, aber auch hier bleibt die Identität der Macher im Dunkeln. Die Bewertungen auf „wildberries“ sind überwiegend positiv, die meisten Spieler lobten das Spielkonzept. Einige Nutzer kritisierten jedoch die Qualität des Spielmaterials. Der Hersteller reagierte auf die Kritik und kündigte eine neue Edition mit hochwertigeren Spielgeld und laminiertem Spielfeld an





