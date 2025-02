Saarland bleibt das günstigste Bundesland zum Tanken

Seit drei Monaten ist das Tanken im Saarland im Vergleich zu den anderen Bundesländern besonders günstig. Super E10 kostet im Schnitt 1,724 Euro pro Liter, während Diesel 1,664 Euro pro Liter kostet. Teuer ist es hingegen aktuell in den ostdeutschen Bundesländern, insbesondere in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern.

Im Saarland ist das Tanken seit drei Monaten in Folge besonders preiswert. In keinem anderen Bundesland ist tanken derzeit so günstig wie hier – im Saarland . Und das schon seit drei Monaten in Folge! Im Februar zahlen die Bürger unseres kleinsten Bundeslands im Schnitt zum dritten Mal hintereinander am wenigsten für den Kraftstoff. Teuer ist es hingegen derzeit insbesondere in einigen ostdeutschen Bundesländer n. Im Mittel liegt der Preis für Super E10 in Deutschland bei 1,724 Euro.

Demgegenüber steht Sachsen als teuerstes Bundesland mit einem Durchschnittspreis von 1,789 Euro. Ein Unterschied von 6,5 Cent pro Liter! Derzeit sind die Tankpreise in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern besonders hoch. Unsere Hauptstadt folgt dem Saarland als im Schnitt zweitgünstigste Tank-Möglichkeit, gefolgt von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen mit gerundeten Literpreisen von 1,73 und 1,74 Euro. Auch Diesel ist im Saarland im Vergleich besonders günstig: Ein Liter kostet 1,664 Euro gefolgt von Nordrhein-Westfalen mit 1,669 Euro. Am teuersten ist's auch wieder im Osten. In Sachsen-Anhalt zahlt man derzeit im Schnitt 1,738 Euro je Liter – das sind 7,4 Cent mehr als im Südwesten. Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen folgen mit hohen Dieselpreisen. In fast allen Bundesländern tiefer in die Tasche greifen – teils kostet der Liter Super E10 bis zu fünf Cent mehr. Um möglichst günstig zu tanken, empfiehlt der ADAC, abends zu tanken, denn dann ist Sprit um einige Cent billiger als morgens. Für die aktuelle Untersuchung hat der ADAC die Preisdaten von mehr als 14.000 Tankstellen in den 16 Bundesländern ausgewertet. Die ermittelten Preise stellen eine Momentaufnahme vom 13. Februar, elf Uhr, dar





