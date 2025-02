Samenspender Joe Donor: Gericht warnt vor Kontrolleucht und potenziellen Risiken unregulierter Samenspenden

Ein Samenspender aus den USA, der in Großbritannien lebt, zog vor Gericht, um als Vater eines von ihm gezeugten Babys anerkannt zu werden. Der Richter warnt vor den Risiken unregulierter Samenspenden und veröffentlicht den Namen des Samenspenders, um Frauen zu schützen.

In Wales hat ein Samenspende r namens Joe Donor, der sich selbst Robert Charles Albon nennt, vor Gericht gezogen, um als Vater eines von ihm gezeugten Babys eingetragen zu werden. Albon, der behauptet, 180 Kinder gezeugt zu haben, wirbt online für sein Sperma und bietet sowohl künstliche Befruchtung als auch natürliche Empfängnismethoden an. Ein lesbisches Paar aus Wales hatte Albon engagiert, um durch künstliche Befruchtung schwanger zu werden.

Als das Kind geboren wurde, forderte Albon plötzlich das alleinige Sorgerecht und behauptete, er habe mit der biologischen Mutter Sex gehabt und sie somit schwanger gemacht. Er verlangte auch, dass das Kind ihn als Vater anerkennt und die andere Mutter nur noch „Tante“ nennen soll. Albon hatte das Kind jedoch nur kurz nach der Geburt einmal zum Zwecke eines Fotos gesehen.Das Gericht wies die Forderungen des Samenspenders zurück und entschied, dass die Öffentlichkeit und potenzielle Empfängerinnen von Samenspende über diesen Fall informiert werden sollten, um sie vor den möglichen Konsequenzen unreguliertes Samenspenden zu warnen. Der Richter betonte, dass Albon ein Mann sei, der Kontrolle sucht und Frauen und Kinder wie Waren behandelt. Er wollte auch die Öffentlichkeit vor Albon selbst warnen. In diesem Fall wurde der bürgerliche Name des Samenspendens veröffentlicht, um die Frauen zu schützen, die möglicherweise seine Dienste in Anspruch nehmen könnten. Das lesbische Paar erlitt durch den Gerichtsstreit schwerwiegende Folgen, die Beziehung der beiden Frauen zerbrach. Die biologische Mutter des Kindes litt unter Depressionen, Angstzuständen und Suizidgedanken, die durch den juristischen Ärger mit Albon verschlimmert wurden. Albon darf jetzt nur noch „Briefkasten-Kontakt“ zum Kind haben, zum Geburtstag oder zu besonderen Anlässen Karten schicken. Das Kind darf selbst entscheiden, ob es Kontakt zu Albon haben möchte, wenn es volljährig wird





Recht Familie Samenspende Vaterschaft Gericht Kontrolle Risiken Familie Schwangerschaftsplanung Rechtliche Folgen

