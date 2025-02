Samira Yavuz spricht über Trennung von Serkan

Samira Yavuz (31) spricht in ihrem neuen Podcast offen über die Trennung von Serkan (31) und ihre Pläne für die Zukunft. Die Reality-TV-Darstellerin bedankt sich bei ihren Fans für die überwältigende Unterstützung. Sie gibt an, dass sie sich in ihrem Podcast alles von der Seele geredet hat und einige offene Fragen beantwortet hat.

Kurz nach der Trennung von Serkan (31) sprach Samira Yavuz (31) in ihrem neuen Podcast offen über die Gründe für das Liebes-Aus und ihre Pläne für die Zukunft. So viel Ehrlichkeit kam offenbar auch bei ihren Fans super an. Die überschütten sie im Netz nun mit jeder Menge Zuspruch und Unterstützung. In ihrer Instagram-Story bedankt sich die Reality-TV-Darstellerin jetzt überwältigt. 'Wie süß seid ihr denn bitte? So viele Kommentare zum Podcast jetzt schon. Danke.

Das wird eine Reise, Babes, ich sage es euch. Schön, dass ihr mit mir seid', schreibt die zweifache Mutter auf eine Fan-Nachricht, die sie als besonders stark lobt. Weiter erklärt Samira aber auch, dass ihre Offenheit sich auf den Podcast beschränken werde. 'Hab mir alles von der Seele geredet', betont sie. Zumindest dürfte sie einige offene Fragen beantwortet haben. Schon kurz nach der offiziellen Trennung kursierte nämlich das Gerücht, Serkan habe seine Frau betrogen – und das mit Reality-TV-Kollegin Laura Maria Lettgen. Samira erklärte sehr deutlich, dass das nicht der Fall sei. Einen Seitensprung habe es aber schon gegeben, meinte sie im Podcast 'Badass statt Sad Ass – Trennungstalk mit Samira': 'Eine Sache, die schon fast normal ist in unserer heutigen Welt, ist, dass man betrogen wird. Das ist mir auch passiert.' Der 31-Jährige habe ihr in einem Streit offenbart, dass er untreu war. Genauer ins Detail ging sie aber nicht. Nachdem Serkan und Samira lange als Traumpaar und eingeschweißtes Team gegolten hatten, war die Trennung für viele ihrer Fans sicher ein kleiner Schock. Vergangene Woche erklärte die ehemalige Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin im Netz: 'Mein Leben steht gerade Kopf. Ich habe mich von Serkan getrennt und stecke noch mitten im Gefühlschaos. Ich brauche einfach erst mal Zeit für mich, um irgendwie klarzukommen.' Damit endete eine fast vierjährige Liebesbeziehung. Die beiden hatten sich 2021 bei Bachelor in Paradise kennen und lieben gelernt. Gekrönt wurde ihre Beziehung mit einer Hochzeit und den zwei gemeinsamen Töchtern Nova und Valea





