Samuel Benito: Berliner Schauspieler entdeckt die Welt der Filmfestspiele

Samuel Benito, ein aufstrebender Schauspieler aus Berlin, erlebt die Berlinale als besondere Herausforderung und Chance. Die Nominierung für den „New Faces Award“ ist für ihn ein wichtiger Schritt in seiner Karriere. Benito nutzt die Gelegenheit, um neue Kontakte zu knüpfen und seine Stadt aus einer neuen Perspektive kennenzulernen.

In diesem Jahr war es für ihn ein intensiver Einblick in die Filmindustrie, voller Termine und Meetings. Autogramme hat er früher nie gesammelt, aber jetzt findet er es spannend, mitten drin zu sein und seine Stadt aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Benito ist ein gebührender Bewunderer guter Filme und starker Charaktere. Er nennt Quentin Tarantino einen „Geschichtenerzähler mit einer unglaublichen Vision“. Als Schauspieler selbst sucht er nach Herausforderungen in Drehbüchern, die ihn überraschen und ihn weiterentwickeln. Eine Lehrerin, die er in New York kennenlernte, hat ihn enorm weitergebracht, indem sie ihn aufmerksam und fordernd betreut hat. Für Benito ist der Weg in der Schauspielerei ein kontinuierlicher Prozess des Weiterarbeitens, dranbleiben und eigenen Potenziales entfalten. Die Vorbereitung auf neue Castings gibt ihm einen Schub fürs Selbstbewusstsein





