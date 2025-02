Santander-Bank: Seriös oder nicht?

Die Santander-Bank ist eine der größten Banken der Welt, aber Kunden berichten von Problemen mit dem Kundenservice und den Filialen. Wir werfen einen genaueren Blick auf die Erfahrungen der Kunden und stellen die Frage, ob die Santander-Bank wirklich seriös ist.

Die Santander-Bank zählt zu den größten Finanzinstituten der Welt. Trotz ihres hohen Bekanntheitsgrades bleiben die Fragen nach ihrer Seriosität bestehen. Welche Erfahrungen haben Kunden mit der Santander-Bank gemacht? Die Wurzeln der Santander-Bank reichen bis zur CC-Bank zurück, die 1957 gegründet wurde. Heute fungiert die Santander-Bank als Tochterunternehmen der in Spanien ansässigen Banco Santander. Mit einem Börsenwert ist sie die größte europäische Bank.

In Deutschland betreibt die Privatbank mehr als 200 Filialen und bietet ein umfassendes Spektrum an Bankdienstleistungen an. Der Schwerpunkt der Santander-Bank liegt auf Finanzierungen. Viele Kunden fragen sich daher, ob es sich bei der Bank um ein seriöses Unternehmen handelt und ob Service und Kundenorientierung nicht auf der Strecke bleiben könnten.Die Kreditangebote der Santander-Bank werden von den Kunden als umfangreich beschrieben. Ein Vorteil ist das Angebot an verschiedenen Modellen wie dem Ratenkredit BestCredit oder der Carcredit-Autofinanzierung. Auch eine Umschuldung ist mit dem BestCredit bei der Santander-Bank möglich. Die Santander-Bank bietet zudem spezielle Angebote an, die von anderen Banken oft nicht verfügbar sind. Viele Banken vergeben keine Kleinkredite, da sich die hohen Verwaltungskosten nicht mit niedrigen Zinsen ausgleichen lassen. Die Santander-Bank hat jedoch auch Kleinkredite ab 1.000 Euro im Portfolio. Girokonten und Kreditkarten können unter Umständen gebührenfrei sein, allerdings müssen bestimmte Umsatzziele erreicht werden. Die Umsetzung dieser Bedingung stößt bei Kunden häufig auf Kritik. Nach der Online-Eingabe der Daten wird man telefonisch zurückgerufen und muss alle Daten erneut angeben. Obwohl Nebenverdienste abgefragt werden, lassen sie sich nicht mit einrechnen. Viele Kunden halten die beworbenen Zinsen für Lockangebote. Wie ist der Kundenservice der Santander-Bank einzuschätzen? Die Santander-Bank selbst präsentiert sich als besonders kundenorientiert. Bei den Mitarbeitern wird vermehrt auf junge Talente gesetzt. Santander vergibt mehrere Stipendien und arbeitet allein in Deutschland mit 17 Universitäten zusammen. Auf Bewertungsportalen sieht es jedoch anders aus. Bei Trustpilot erreicht Santander gerade einmal 1,5 Sterne. Kunden berichten von unfreundlichen und inkompetenten Mitarbeitern, der Beantwortung von E-Mails wird vergeblich gewartet oder sie werden vertröstet oder arrogant abgefertigt. Oftmals wird einfach aufgelegt, ohne eine Lösung anzubieten. Ist die Santander-Bank seriös? Kundenerfahrungen im Fokus Viele Kunden haben weniger positive Erfahrungen mit der Santander-Bank gemacht. Trotz vieler Kritikpunkte gibt es einige positive Eckpunkte, die hervorzuheben sind: Umfangreiche Kreditangebote, Kleinkredite werden vergeben, Geld kann innerhalb der EU kostenlos abgehoben werden, Filialen und persönliche Ansprechpartner vor Ort. Negativbewertungen bleiben bei Santander nicht aus. Die häufigsten Kritikpunkte sind: Kunden bemängeln, dass die Automaten in den Filialen häufig nicht funktionieren. Der Kundenservice ist unfreundlich und inkompetent. Das Abheben von Bargeld ist nur an wenigen Automaten kostenfrei. Problemlösung auf schriftlichem oder telefonischem Weg oft langwierig und kompliziert. Ob die Santander-Bank für euch der richtige Finanzdienstleister ist, lässt sich nicht pauschal sagen. Es ist abhängig davon, welche Dienstleistungen ihr vorrangig benötigt. Trotz eines umfangreichen Portfolios gibt es in Sachen Kreditvergabe und Kundenservice beim Anbieter deutliche Schwachstellen.





