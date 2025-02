Schmidt will im Europapokal-Duell gegen Kopenhagen keine Rücksicht nehmen

Heidenheims Trainer Frank Schmidt ist entschlossen, im Playoff-Hinspiel der Conference League gegen den FC Kopenhagen alles zu geben, auch wenn der Abstiegskampf in der Bundesliga hart ist.

Heidenheim s Trainer Frank Schmidt stellt sich dem Europapokal -Duell gegen den FC Kopenhagen mit der nötigen Entschlossenheit. Trotz des harten Abstiegskampf es in der Bundesliga will er keine Rücksicht nehmen und sieht das Spiel in Dänemark als „wichtigstes Spiel“ an. „Ich habe viele gut gemeinte Ratschläge bekommen: Es wäre doch besser im Hinblick auf die Bundesliga , wenn ihr gar nicht weiterkommt. Wenn das mal meine Einstellung ist, kann ich aufhören.

Das bin nicht ich – und das ist auch nicht meine Mannschaft“, sagte Schmidt nach der Ankunft in Dänemark entschlossen. Vielmehr sieht der FCH-Coach die Partie im Parken-Stadion an diesem Donnerstag (21 Uhr/RTL) mit Blick auf das folgende Liga-Duell beim FSV Mainz 05 als Chance. „Mit einem guten Ergebnis wird sich die Mannschaft auch einen Push für das Spiel gegen Mainz geben. Deshalb bin ich voll überzeugt, dass wir eine Mannschaft auf dem Platz haben werden, die sich zerreißen wird“, sagte er und fügte kämpferisch an: „Wenn wir spielen, wollen wir gewinnen, auch wenn wir in dieser Saison große Probleme gehabt haben.“ Die Heidenheimer stehen mit nur 14 Zählern aus 21 Spielen in der Bundesliga auf dem Relegationsplatz 16. In den vergangenen 16 Ligaspielen gelangen nur ein Sieg und zwei Unentschieden. In der Conference League verpasste der FCH die direkte Qualifikation für die K.o.-Runde nur knapp.Trotz der prekären Lage, so Schmidt, sei beim FCH die Vorfreude auf die internationale Aufgabe groß. „Sie werden uns unter Druck setzen. Sie kennen unsere letzten Ergebnisse auch. Wir müssen voll da sein, wir müssen dagegen halten, auch gegen die Atmosphäre ankämpfen.“ Kopenhagen habe „immerhin schon Champions League gespielt“, führte der 51-Jährige weiter aus: „Für sie ist es normaler als für uns. Trotzdem wollen wir so ein Ergebnis erzielen, dass uns den Glauben für das Rückspiel gibt.“ Das Rückspiel findet am 20. Februar auf der Ostalb statt.





