Scholz gerät in die Kritik wegen Äußerung über Chialo: „Hofnarr“ - Rassismus-Vorwurf?

Olaf Scholz steht wegen einer Äußerung über den Berliner CDU-Politiker Joe Chialo in der Kritik. Der Kanzler soll Chialo auf einer privaten Geburtstagsfeier als „Hofnarr“ bezeichnet haben. Der Vorwurf des Rassismus wird laut Tahir Della, Pressesprecher der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland (ISD), im Kontext der Äußerung relevant, da Chialo wiederholt von rassistischen Angriffen betroffen ist. Scholz weist den Vorwurf zurück und betont, dass der Begriff „Hofnarr“ nicht rassistisch konnotiert sei.

Olaf Scholz (SPD) befindet sich aufgrund einer Äußerung über den Berliner CDU- Politik er Joe Chialo in der Kritik. Die Kontroverse entstand aus Äußerungen des Kanzlers auf einer privaten Geburtstagsfeier, die bereits vor zehn Tagen stattfand. Laut Angaben des Berliner CDU-Landesverbands bezeichnete der Kanzler Chialo in diesem Kontext als „Hofnarr“. Der „Focus“ ging sogar so weit, von einer rassistischen Beleidigung zu sprechen.

Was bedeutet eigentlich „Hofnarr“? Im Laufe der Jahrhunderte war der Hofnarr ein fester Bestandteil der Hofschaften. Man könnte zunächst annehmen, dass er für die Unterhaltung des Herrschers und seines Gefolges zuständig war. Doch diese Annahme täuscht. Der Hofnarr sollte seinen Fürsten an zwei Dinge erinnern: Erstens, dass auch sein menschliches Dasein vergänglich ist, und zweitens, dass er gewarnt sein müsse, er selbst könne jederzeit der Sünde verfallen.Scholz' Äußerung an Chialo erinnert an die traditionelle Rolle des Hofnarren, der Kritik am Herrscher äußern durfte. Der Hofnarr stand außerhalb der gesellschaftlichen Norm, außerhalb der ständischen Ordnung, und durfte aussprechen, was sonst niemand gewagt hätte. Er hatte die viel zitierte „Narrenfreiheit“. Im Mittelalter gab es zwei Arten von Narren: die natürlichen, die psychisch krank oder behindert waren, und die künstlichen, die dumm oder tölpelhaft gaben und absichtlich Scherze machten. Um glaubwürdig in ihre Rolle zu schlüpfen, mussten sie über ein gewisses Maß an Intelligenz verfügen. Der Rassismus-Vorwurf im Kontext von Scholz' Äußerung ist umstritten. Tahir Della, Pressesprecher der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland (ISD), erklärt: „Der Begriff Hofnarr wird zunächst einmal nicht mit Schwarzen Menschen assoziiert. Man muss sich aber den Kontext der Szene zwischen Chialo und Scholz ansehen, der ist spannend. Der Berliner Kultursenator ist eine Person, die immer wieder von rassistischen Angriffen betroffen ist. Und so ist es auch hier ein Reflex, der immer wieder stattfindet. Die schwarze Person, die sich aus Sicht von Scholz unangemessen oder unpassend äußert, wird ihr Urteilsvermögen abgesprochen, nach dem Motto: Das ist ein Hofnarr, den muss man nicht ernst nehmen.“Della ergänzt: „Herr Scholz weist immer wieder darauf hin, wie wichtig er es findet, dass in der politischen Debatte auf verbale und persönliche Ausfälle zu verzichten ist und dass er nun ausgerechnet in diesem Kontext sich zu der Äußerung hinreißen ließ, ist dann sehr problematisch.“ Scholz selbst weist den Rassismus-Vorwurf von sich: „Der dabei von mir verwandte Begriff ist im Sprachgebrauch nicht rassistisch konnotiert und war von mir auch nie so intendiert. Der erhobene Vorwurf des Rassismus ist absurd und künstlich konstruiert.“ Chialo selbst wollte sich zu dem Vorfall nicht äußern.





morgenpost / 🏆 64. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

SCHOLZ CHIALO RASSISTMUS POLITIK HÖFNARR

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Scholz beleidigt CDU-Politiker Chialo als „Hofnarr“Auf einem privaten Empfang in Berlin hat Bundeskanzler Olaf Scholz den schwarzen CDU-Politiker Joe Chialo als „Hofnarr“ beleidigt. Chialo ist ein Beispiel für gelungene Integration und wurde von Rassisten bedroht und sein Wohnhaus von Antisemiten beschmiert. Der Vorfall sorgte für Empörung und Diskussionen über Scholz' Verhalten.

Weiterlesen »

Scholz nennt Chialo „Hofnarr“ - „nicht rassistisch“ gemeintBerlin - Es war eine private Feier mit Politikern und Journalisten. Zehn Tage später dringen davon mitten im Wahlkampf Aussagen des Kanzlers nach außen, die ihn in kein gutes Licht rücken.

Weiterlesen »

Scholz soll Berlins Kultursenator Chialo als 'Hofnarr' bezeichnet habenMitten im Wahlkampf sorgt eine Wortwahl von Bundeskanzler Scholz für Aufregung: Er soll auf einer privaten Feier den Berliner Kultursenator Chialo als 'Hofnarr' bezeichnet haben. Vertreter der CDU halten die Aussage für rassistisch - und fordern eine Entschuldigung.

Weiterlesen »

„Rassistische Entgleisung“: Empörung über „Hofnarr“-Bemerkung von Olaf Scholz gegen Joe ChialoDer Bundeskanzler soll in kleiner Runde eine abwertende Bemerkung gegen den Berliner Politiker Joe Chialo (CDU) gemacht haben. Scholz wird Rassismus vorgeworfen.

Weiterlesen »

Ausfall auf Party bestätigt: Olaf Scholz nannte CDU-Politiker „Hofnarr“Kanzler Scholz soll den CDU-Politiker Chialo als „Hofnarr“ bezeichnet haben.

Weiterlesen »

Eklat wegen Scholz’ „Hofnarr“-Äußerung: Was bisher über den Vorfall bekannt istBei einer Party hat Bundeskanzler Olaf Scholz Berlins Kultursenator Joe Chialo einen „Hofnarren“ genannt. Der Kanzler verteidigt sich. Doch vieles an dem Vorfall ist bisher unklar.

Weiterlesen »