Scholz-Merz-TV-Duell: Überraschende Momente und skurrile Szenen

Das erste TV-Duell zwischen Kanzler Olaf Scholz und Herausforderer Friedrich Merz war geprägt von überraschenden Momenten und einer beinahe skurrilen Szene. Die Moderatorinnen Sandra Maischberger und Maybrit Illner hielten die Diskussion fest im Griff, doch Merz sorgte für unerwartete Diskussionsschwerpunkte, insbesondere in Bezug auf das Hartz-IV-Gesetz.

Scholz erzählt eine Anekdote aus einem Wahlsendungstermin, in dem ihm ein Interview von ihm selbst aus 1995 vorgespielt wird, kommt es zu einem kurzen komischen Austausch. Scholz beschreibt den Ausschnitt – er habe damals als junger Politiker gesagt: „Ich bin der Meinung, wer arbeiten gehen kann, soll das auch tun.“ Diese Meinung vertrete er auch weiterhin. Im 90-minütigen Duell sprachen Scholz und Merz über Migration, Wirtschaft und Verteidigung – aber kein Wort über Israel. Merz hakt dann anstelle der Moderation ein und will von Scholz ein Bekenntnis zum Hartz-IV-Gesetz unter Gerhard Schröder erzwingen. Scholz selbst war damals SPD-Generalsekretär. Scholz antwortet: „Sie kleben beim Bürgergeld auch nur einen anderen Namen drüber und machen gar nichts anders. Ich bin der Politiker, der in Deutschland am meisten für harte Sanktionen gegen Arbeitslosengeld IV getan hat.“ Merz zeigt einen deutlich überraschten Gesichtsausdruck und erwidert: „Aufgefallen ist mir das noch nicht, aber vielleicht habe ich was übersehen.“ Seine Reaktion ist vielsagend – bevor die beiden Duellanten das Thema allerdings weiter vertiefen können, gehen die Moderatorinnen zum nächsten Thema über.





