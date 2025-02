Scholz und Merz im finalen Bundestag-Duell

Im Rahmen der letzten Plenarsitzung vor der Bundestagswahl lieferten sich Kanzler Olaf Scholz und Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz ein heftiges Duell. Die Spitzenkandidaten der beiden größten Parteien nutzten die Gelegenheit für scharfe Angriffe gegeneinander und präsentierten ihre Visionen für Deutschland.

Olaf Scholz eröffnete die letzte Plenarsitzung des aktuellen Bundestag es mit einem Angriff auf seinen Widersacher Friedrich Merz . Die scharfe Antwort Merz ließ nicht lange auf sich warten. In der letzten Sitzung vor der Bundestag swahl hielten unter anderem Kanzler Scholz und Union s-Kanzlerkandidat Merz Reden zur Lage in Deutschland . ZDFheute live zeigte die Reden und analysierte diese.

Der Wind weht derzeit von vorn, und die Wahrheit ist: Das wird sich in den kommenden Jahren auch nicht grundlegend ändern im künftigen Bundestag. Diese gelte es am 23. Februar 'unbedingt zu verhindern', sagte Scholz an diesem Dienstag in seiner Rede im Bundestag. Deutschland werde durch die Krisen kommen, wenn man nicht falsch abbiege, erklärte Kanzler Scholz im Bundestag und griff Oppositionsführer Merz an. Die komplette Rede im Video. (CDU) warf er vor, 'gemeinsame Sache mit den extremen Rechten' zu machen, wenn Merz 'den Kompromiss unter Demokraten zu schwierig findet'. 'Deshalb geht es darum, Schwarz-Blau unmöglich zu machen'. Die ganz große Mehrheit in Deutschland will nicht immer mehr extremes Geschrei, immer mehr Hass, immer mehr Polarisierung. Die ganz große Mehrheit wünscht sich Lösungen aus der Mitte und für die Mitte unseres Landes. Scholz warf der Union zudem vor, den Bürgern nicht zu sagen, wie sie ihre Wahlversprechen finanzieren wolle. Wirtschaftsinstitute würden bei CDU und CSU eine Lücke von 100 Milliarden Euro pro Jahr sehen. Wie sie Entlastungen für Unternehmen finanzieren wollen, da blieben sowohl Kanzler Scholz als auch CDU-Chef Merz Antworten im TV-Duell schuldig, so ZDF-Wirtschaftsexperte Florian Neuhann. Merz warf Scholz im Gegenzug ein Komplettversagen in der Wirtschaftspolitik vor. 'Es ist ein schieres Desaster, was Sie auf dem Arbeitsmarkt hinterlassen', entgegnete der Kanzlerkandidat von CDU und CSU. Scholz verlasse das Bundeskanzleramt mit fast drei Millionen Arbeitslosen, fast 400.000 mehr als zu Beginn der Amtszeit, warf Merz dem Kanzler vor. Zudem habe es in dieser Zeit 50.000 Unternehmensinsolvenzen gegeben und einen Kapitalabfluss in einer Größenordnung von rund 100 Milliarden Euro im Jahr. 'Sie nehmen offensichtlich die Wirklichkeit überhaupt nicht mehr wahr', rief Merz in Richtung Scholz. Die Ampel-Koalition habe damals die Chance nicht genutzt, den zu diesem Zeitpunkt schon überholten Koalitionsvertrag auf die Seite zu legen und die Prioritäten neu zu ordnen, kritisierte der Oppositionsführer. Der Bundestag begann am Morgen seine letzte Plenarsitzung vor der Bundestagswahl. Die Abgeordneten gedachten zum Auftakt des kürzlich im Alter von 81 Jahren verstorbenen Ex-Bundespräsidenten Horst Köhler mit einer Schweigeminute. An diesem Dienstag steht eine dreistündige Debatte über die aktuelle politische Lage in Deutschland auf dem Plan. Die Spitzenkandidaten dürften diese Gelegenheit knapp zwei Wochen vor der Neuwahl für einen großen Schlagabtausch nutzen. Eineinhalb Wochen vor der Wahl liefern sich die Spitzenkandidaten im Bundestag einen Schlagabtausch. Scholz und Merz attackieren sich heftig. Alle News hier im Wahlkampf-Ticker





ZDF / 🏆 57. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Bundestag Scholz Merz Wahlkampf Politik Deutschland Union SPD Koalitionsvertrag

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Nach Eklat im Bundestag: Heute erstes TV-Duell zwischen Scholz und MerzDie Parteien in Deutschland bereiten sich auf die Bundestagswahl am 23. Februar vor. Wir berichten live über alle wichtigen Entwicklungen.

Weiterlesen »

TV-Duell: Hartes TV-Duell von Scholz und Merz zu AfD und MigrationBerlin - Zwei Wochen vor der Bundestagswahl haben sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) einen harten

Weiterlesen »

TV-Duell Scholz vs. Merz: Merz als Sieger, Koalitionsbildung schwierigNach dem TV-Duell zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz und Friedrich Merz analysieren Politiker und eine Journalistin die Performance der beiden Kandidaten. Während Markus Söder Merz als Sieger und Olaf Scholz als weniger überzeugend sieht, lobt Lars Klingbeil den Kanzlerkandidaten seiner Partei. Melanie Amann vom Spiegel sieht Merz als den eindeutigen Gewinner des Duells. Alle drei Experten sehen eine schwierige Koalitionsbildung nach der Wahl.

Weiterlesen »

Bundestagswahl 2025: Merz will TV-Duell lieber mit Weidel als mit ScholzMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »

'Dann fliegen die Fetzen': Merz will lieber mit Weidel als mit Scholz ins TV-DuellDreimal steigen die Kanzlerkandidaten von Union und SPD in den nächsten Wochen bei TV-Duellen gegeneinander in den Ring. Bei CDU-Chef Merz ist die Vorfreude verhalten. Mit Scholz zu streiten sei langweilig, er will sich viel lieber die AfD-Chefin vorknöpfen.

Weiterlesen »

Aus zwei mach vier: Merz will TV-Duell mit Scholz erweiternErst will CDU-Chef Merz nur mit AfD-Chefin Weidel im Fernsehen streiten, jetzt soll Wirtschaftsminister Habeck die Runde komplementieren. Wie finden das die von Merz Nominierten?

Weiterlesen »