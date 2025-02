Schweizer Favoriten bei der Ski-WM Team-Kombination Herren

Spannendes Rennen der Herren-Team-Kombination bei der Ski-WM 2025 in Saalbach. Schweizer Favoriten auf Goldkurs mit Alexis Monney und Marco Odermatt.

Die Team-Kombination bei der Ski-WM 2025 in Saalbach steht am Mittwoch, dem 12. Februar 2025, im Mittelpunkt des Geschehens. Nach der dramatischen Entscheidung bei den Damen geht es nun auch bei den Herren mit Spannung zum Showdown. Mit bekannten Duos wie Franjo von Allmen/Loïc Meillard und Vincent Kriechmayr/Manuel Feller sind die Voraussetzungen für ein spannendes Rennen perfekt. Alle Informationen zur Übertragung im Fernsehen und im Stream finden Sie hier.

Das Rennen verläuft nach einem einfachen Modus: Die Zeiten aus Abfahrt und einem Slalom-Durchgang werden addiert. Jeder Verband darf bis zu vier Zweier-Teams nominieren. Gerade bei der Team-Kombination der Herren verpassen Sie so auch keine wichtige Szene und bleiben über das Geschehen in Österreich auf dem Laufenden. Die Schweiz scheint bei der Ski-WM weiterhin nicht zu stoppen. Auch in der Team-Kombination der Herren liegen die Eidgenossen auf Goldkurs. Alexis Monney setzte in der Abfahrt die Bestzeit. Dahinter lauert Abfahrts-Weltmeister Marco Odermatt. Die Schweizer Speed-Fahrer haben das Bild bei der WM in Saalbach bislang geprägt. Marco Odermatt gewann den Super-G, Franjo von Allmen wurde Weltmeister in der Abfahrt. Zur Feier rasierten sich die Eidgenossen verrückte Frisuren - auch die Trainer wurden nicht verschont. Inzwischen sind allerdings alle mit raspelkurzen Haaren unterwegs.





