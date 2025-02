Selbstgemachte Dubai-Schokolade im Thermomix: Valentinstagsgeschenk-Idee

Mit diesem einfachen Rezept zaubern Sie im Thermomix selbstgemachte Dubai-Schokolade. Ein tolles Geschenk für den Valentinstag, das viel günstiger ist als im Supermarkt.

Valentinstag steht vor der Tür und Sie suchen noch nach einer besonderen Aufmerksamkeit? Überraschen Sie Ihre Liebsten doch mit selbstgemachter Dubai-Schokolade aus dem Thermomix ! In nur wenigen Schritten zaubern Sie ein einzigartiges Geschenk, das nicht nur den Gaumen verwöhnt, sondern auch zeigt, wie viel Liebe in selbstgemachten Köstlichkeiten steckt.

IMTEST, das Test- und Verbraucherportal der FUNKE Mediengruppe, hat überprüft, wie gut sich raffinierte Köstlichkeiten wie Dubai-Schokolade im Thermomix TM 6* zaubern lassen – und das in Rekordzeit. Das Rezept eignet sich perfekt für alle, die noch nach einer kreativen Last-Minute-Geschenkidee zum Valentinstag suchen. Thermomix TM 6: Der Allrounder-Küchenhelfer Preis** und Bewertung des Thermomix TM 6 in der Special Edition Snow finden Sie im Folgenden: Alle Informationen zur genauen Zubereitung im Thermomix, Kosten und Geschmack der DIY-Dubai-Schokolade finden Sie auf IMTEST.de. Dubai-Schokolade im Thermomix ganz einfach selber machen Die Dubai-Schokolade ist aus den Food-Trends kaum mehr wegzudenken. Was die beliebte Süßigkeit so besonders macht: Pistaziencreme und Kadayif, auch Engelshaar genannt. Brät man Letzteres in einer Pfanne gemeinsam mit Butter an, macht es die Schokolade besonders knusprig. Gemeinsam mit dem cremigen Pistazienmus und der knackigen Schokolade ergibt sich so eine spannende Kombination verschiedener Konsistenzen. Viele Hersteller sind auf dem Trend aufgesprungen und bieten die Dubai-Schokolade zu hohen Preisen an. So zum Beispiel Lindt: Der Schokoladenhersteller verlangt für 150 Gramm knapp 15 Euro. So lange wie die Schokolade schon im Trend liegt, so viele Rezepte zum Selbermachen gibt es. IMTEST hat sich daher ein Rezept herausgesucht und zeigt, wie einfach, schnell und mit wie viel Spaß sich die Süßigkeit zu Hause mit dem Thermomix zubereiten lässt. Das Beste: Mit der Herstellung zu Hause sparen Sie eine Menge Geld! Dubai-Schokolade im Thermomix: Zutaten im Überblick Neben einem Thermomix, einer Schokoladentafel-Silikonform* und einer beschichteten Pfanne* brauchen Sie: Zubereitung: Das ausführliche Rezept mit den Anweisungen zur Zubereitung im Thermomix, das Geschmacksfazit der Tester und viele weitere Informationen finden Sie auf IMTEST.de. Lohnt sich die Zubereitung zu Hause? Die Kosten im Check Die Tabelle zeigt die Kosten für die Zutaten im Überblick: Zum Verständnis: 150 Gramm kosten bei Lindt 14,99 Euro. Die Zutaten für 140 Gramm (zwei Tafeln) der selbstgemachten Dubai-Schokolade kosten im Vergleich mit 2,83 Euro deutlich weniger. Dubai-Schokolade zu Hause machen: Günstig & einfach Die Zubereitung in der heimischen Küche ist zwar etwas aufwändiger, als sich eine Tafel im Supermarkt zu kaufen, dafür aber auch deutlich günstiger. Die Zubereitung mit dem Thermomix* ist unkompliziert, erfordert aufgrund der Wartezeiten lediglich etwas Geduld. Das Beste: Durch die Arbeit und Liebe, die in die Produktion fließt, schmeckt die Dubai-Schokolade aber bestimmt gleich noch besser und ist das perfekte Geschenk für Ihre Liebsten zum Valentinstag.*Der Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn Sie auf einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, erhält die Funke Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für Sie als Nutzerinnen und Nutzer verändert sich der Preis nicht, es entstehen Ihnen hierdurch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, Ihnen hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.**Die Preise können variieren und verändern sich mit der Zeit. Daher ist es möglich, dass die angegebenen Preise nicht mehr mit den Angaben auf der Produktseite übereinstimmen. Wir aktualisieren unsere Artikel regelmäßig. Die aktuellen Angaben beziehen sich auf den 13.02.2025





