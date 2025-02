Smart #6: Elektro-Limousine mit bis zu 800 km Reichweite

Smart präsentierte den #6, ein neues Elektro-SUV-Coupé mit bis zu 800 km Reichweite, das exklusiv in China entwickelt und gebaut wird. Die Limousine ist als Konkurrent des Tesla Model 3 konzipiert und soll ab 2026 auf dem Markt sein.

Seit Mercedes-Benz die Hälfte von Smart an Geely verkauft hat, werden die Elektroauto s der Marke bei dem Partner in China entwickelt und gebaut. Die neue Modellpalette besteht derzeit aus dem kompakten SUV. Die Topversion soll über 470 kW (639 PS) leisten. Die viertürige Limousine werde als Konkurrent des ähnlich großen Tesla Model 3 positioniert. Im Fokus liege dabei auch die Reichweite , daher werde die Karosserie so windschlüpfrig sein wie bei keinem anderen Smart bisher.

-Informationen soll der #6 in der effizientesten Form „weit über 800 km“ schaffen. Das gilt allerdings nur nach dem wenig praxisnahen chinesischen CLTC-Testzyklus. Aber auch im WLTP-Zyklus, der in Europa verwendet wird, sollen es fast 700 Kilometer sein. Zum Vergleich: Das Tesla Model 3 bietet bis zu 702 WLTP-Kilometer pro Ladung.Die Smart-Limousine soll ein Schwestermodell zu den Baureihen Zeekr 007 und Polestar 5 sein, beide Anbieter gehören zur Geely-Gruppe. Der #6 wird dem Bericht nach in der zweiten Jahreshälfte 2025 zum ersten Mal gezeigt, bevor er Anfang 2026 in die Showrooms kommt. Obwohl der #6 in erster Linie als Elektroauto entwickelt worden sei, werde er auch mit einem Plug-in-Hybrid-Antrieb angeboten, heißt es. Die Basis stelle die von Geely entwickelte PMA2+-Plattform, die von der Sustainable Experience Architecture (SEA) abgeleitet ist. Auf letzterer basiert etwa schon das SUV-Coupé Polestar 4. Die PMA2+ kann mit 400- und 800-Volt-Systemen betrieben werden, wobei letzteres den #6 mit einer Ladeleistung von bis zu 400 kW versorgen soll. Wie bei den Modellen #1, #3 und #5 bilde die Plattform die Basis für einmotorigen Hinterradantrieb und zweimotorigen Allradantrieb. Das leistungsstärkste Modell der Brabus-Reihe soll mit Vierradantrieb in unter 3,5 Sekunden auf Tempo 100 beschleunigen und bis zu 200 km/h schnell fahren. Für die Energiezufuhr wird eine Auswahl an Batterien erwartet: ein 75-kWh-LFP-Akkupack für Modelle mit 400-Volt-Heckantrieb oder ein 100-kWh-NMC-Paket für Modelle mit 800-Volt-Heck- und Allradantrieb





