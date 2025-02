SPD will mehr Rechtssicherheit für Ärzte bei Kindeswohlgefährdung

Die SPD im baden-württembergischen Landtag will Ärztinnen und Ärzten mehr Rechtssicherheit beim Umgang mit Fällen von Kindeswohlgefährdung geben. Die Fraktion hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, der das Heilberufe-Kammergesetz um einen neuen Paragrafen 30b ergänzen soll. Dieser Paragraf 30b soll Ärzten die Offenbarung von Verdachtsmomenten an andere Ärzte im Rahmen eines interkollegialen Austauschs ermöglichen.

Die SPD im baden-württembergischen Landtag setzt sich für mehr Rechtssicherheit von Ärztinnen und Ärzte n bei Fällen von Kindeswohlgefährdung ein. Die Fraktion hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, der das Heilberufe-Kammergesetz um einen neuen Paragrafen 30b erweitern soll.

Dieser Paragraf 30b regelt, dass Ärzte in Ausübung ihres Berufs, wenn ihnen „gewichtige Anhaltspunkte“ dafür bekannt werden, dass Minderjährige von physischer, psychischer oder sexueller Gewalt oder Vernachlässigung betroffen sind, zur Offenbarung auch im Rahmen eines interkollegialen Ärzteaustauschs berechtigt sind. Die SPD-Fraktion beruft sich dabei auf eine bundesrechtliche Regelung im Paragraf 4 Absatz 6 des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG), die den Bundesländern die Möglichkeit einräumt, die Befugnis zu einem interkollegialen Austausch länderrechtlich zu regeln. Nordrhein-Westfalen, Bayern, Hamburg, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und das Saarland haben davon bereits Gebrauch gemacht. Die Neuregelung soll den Schutz von Kindern und Jugendlichen verbessern, indem sie das „Doctor-Hopping“ von Eltern erschwert, die versuchen, Gewalt an ihren Kindern zu verdecken. Laut Daten des Statistischen Landesamtes gab es im Jahr 2021 in Baden-Württemberg insgesamt 2.719 Fälle von akuter Kindeswohlgefährdung. Bei weiteren 2.493 Fällen lag eine sogenannte latente Gefährdung eines Kindes vor. Auch die Zahlen zu Inobhutnahmen von Kindern durch das Jugendamt zeigen eine Zunahme. Im Jahr 2023 kam es in 10.828 Fällen in Baden-Württemberg zu solchen Inobhutnahmen. Es gab sowohl bei Anzeichen für sexuelle Gewalt (plus 14 Prozent) als auch bei Anzeichen für Vernachlässigung (plus fünf Prozent) Zuwächse im Vergleich zum Vorjahr.





aerztezeitung / 🏆 81. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Kindeswohlgefährdung Ärzte Rechtssicherheit Gesetzentwurf Doctor Hopping

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Ärzte in Bayern überholt: Erstmals mehr Ärztinnen als ÄrzteIn Bayerns Krankenhäusern arbeiten erstmals mehr Ärztinnen als Ärzte. Das Verhältnis von 18.270 zu 18.214 Frauen zeigt einen Wandel in der Medizin. Während Frauen seit langem die Mehrheit im Medizinstudium stellen, gibt es immer noch Herausforderungen bei Karrierechancen und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Weiterlesen »

Vegane Eltern: „Man wirft uns Kindeswohlgefährdung vor“Von einer veganen Ernährung bei den Kleinen – also auch ohne Milch, Milchprodukte und Eier – raten Mediziner ab.

Weiterlesen »

Großvater Angreift Polizisten bei Kindeswohlgefährdung-EinsatzEin Prozess gegen einen 50-jährigen Großvater beginnt in Bonn. Ihm wird vorgeworfen, im Juli 2024 in Euskirchen zwei Jugendamtsmitarbeiterinnen und drei Polizisten angegriffen zu haben. Anlass war die Abholung seiner neun Monate alten Enkeltochter durch das Jugendamt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten versuchten Totschlag, gefährliche Körperverletzung und schweren Widerstand gegen Polizeibeamte vor.

Weiterlesen »

Varta Saniert sich mit Starug Verfahren: Rechtssicherheit für NeustartDer Batteriehersteller Varta hat mit dem Starug-Verfahren erfolgreich eine Restrukturierung erreicht und ist nun auf einem neuen Weg. Das Verfahren, das lebensfähige Unternehmen vor der Insolvenz bewahrt, hat Varta geholfen, seine Überschuldung und Liquiditätsprobleme zu lösen. Der Vorstand sieht nun die Möglichkeit für einen Neuanfang und konzentriert sich auf die Kernbereiche des Unternehmens.

Weiterlesen »

Einwegverpackungen: Berlin plant keine VerpackungssteuerBerlin (bb) - Berlin plant keine Abgabe für nicht wieder verwendbare Verpackungen - obwohl das Bundesverfassungsgericht kürzlich Rechtssicherheit

Weiterlesen »

Das Problem der SPD hat einen Namen: Olaf ScholzAuf dem Parteitag in Berlin legt Ernüchterung in der Luft. Das hat viel mit Bundeskanzler Olaf Scholz zu tun, aber nicht nur.

Weiterlesen »