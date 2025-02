Sportler des Jahres in Baden-Baden: Deutschlands beste Athleten geehrt

Die diesjährige Gala zum „Sportler des Jahres“ findet am vierten Advent im Kurhaus in Baden-Baden statt. Die Veranstaltung ehrt Deutschlands Sportjournalisten und -journalisten für ihre Leistungen und Auszeichnungen in den Bereichen Sportlerin, Sportler und Mannschaft des Jahres. 2022 war ein großartiges Sportjahr, das mit dem Finale der Fußball-Weltmeisterschaft der Männer seinen Höhepunkt erreichte.

Die diesjährige Gala zum „ Sport ler des Jahres“ findet am vierten Advent im Kurhaus in Baden-Baden statt und wird von Katrin Müller-Hohenstein und Rudi Cerne präsentiert. 2022 war ein großartiges Sport jahr, das mit dem Finale der Fußball-Weltmeisterschaft der Männer seinen Höhepunkt erreichte. Die Gala ehrt Deutschland s Sport journalisten und -journalisten für ihre Leistungen und Auszeichnungen in den Bereichen Sport lerin, Sport ler und Mannschaft des Jahres.

Bei den Olympischen Winterspielen in Peking stellten sich deutsche Wintersportler im Eiskanal in den Vordergrund. Bobfahrer Francesco Friedrich dominierte sowohl im Zweier- als auch im Viererbob. Rennrodlerin Natalie Geisenberger sorgte mit ihrem erneuten Doppel-Olympiasiegerin-Status für die erfolgreichste deutsche Wintersportlerin. Bei der Multisport-Europameisterschaft in München beeindruckten Leichtathletinnen wie Konstanze Klosterhalfen, Malaika Mihambo und Gina Lückenkemper, und Zehnkämpfer Niklas Kaul zeigte seine Stärke. Die europäischen Meisterschaften boten auch starke Leistungen von Kanuten und Bahnradsportlern. Bei der Fußball-Europameisterschaft der Frauen in England erreichte die deutsche Auswahl den zweiten Platz und erhob den Stellenwert des Frauensports deutlich. Auch die 4 x 100 Meter-Staffel der Frauen war in diesem Sommer beeindruckend erfolgreich. Eintracht Frankfurt sorgte mit ihrem Sieg in der Europa League für Jubelstürme – und dies sind nur einige Beispiele für die vielen Athletinnen und Athleten, die dieses Jahr für die traditionsreiche Wahl in Frage kommen. Die abklingenden Pandemiebeschränkungen ließen den Sport in diesem Jahr wieder aufblühen. Auch die festliche Gala am vierten Advent dürfte davon profitieren: 2020 konnte die Veranstaltung nur unter strengen Auflagen stattfinden, im vergangenen Jahr fanden schon wieder mehr Gäste Platz vor der Bühne, dieses Mal werden fast wieder so viele vor Ort dabei sein wie vor der Pandemie. Die Auszeichnung „Sportler des Jahres“ wird seit 1947 und somit bereits zum 76. Mal verliehen – seit 1998 ist die Gala im ZDF zu sehen.





