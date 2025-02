Stadt Augsburg will Heizungskeller vor maroder Wohnbaurune schützen

Die Stadt Augsburg will einen Heizungskeller mit Gasleitung vor herabfallenden Bauteilen der maroden Wohnbaurune über dem Kongressparkhaus sichern. Mehrheitseigentümer Spielberger sieht das als unzureichend an und warnt vor einer Explosion. Ein weiterer Streitpunkt im jahrelangen Kampf um das Schicksal des Parkhauses.

Die Stadt Augsburg will eine Sicherung des nebenan liegenden Heizungskellers, der eine Gasleitung beherbergt, um ihn vor herabfallenden Bauteilen der maroden Wohnbaurune über dem Kongressparkhaus zu schützen. Nach Angaben der Stadt besteht die Gefahr, dass Teile der Ruine das Gitterrost-Abdeckung des Heizungskeller-Zugangs durchschlagen und die dort verlaufende Gasleitung beschädigen könnten.

Mehrheitseigentümer Bernhard Spielberger sieht seit Jahren ein Risiko und warnt sogar vor einer Explosion in der Nähe des Kinderspielplatzes.Das Bauordnungsamt bestätigte auf Anfrage unserer Redaktion, dass die Eigentümergemeinschaft zu einer Stellungnahme aufgefordert worden sei. Dieser Schritt steht vor einer Anordnung. Die Stadt betont, dass die Problematik mit der Gasleitung bereits von der Eigentümergemeinschaft angesprochen worden sei, jedoch aufgrund der im vergangenen Jahr erlassenen Abrissanordnung für den Überbau zunächst abgewartet wurde. Da der Abriss nun bis zu einer Gerichtsentscheidung auf Eis liegt, muss die Stadt nun tätig werden. Die Sicherung des Heizungskellers könnte ein weiteres Kapitel im seit Jahren andauernden Streit um das Parkhaus werden. Spielberger möchte das marode und seit Jahren gesperrte Parkhaus komplett beseitigen, um ein Wohnbauprojekt zu realisieren. Allerdings scheiterte er an Widerstand in der Eigentümergemeinschaft. Gegen den von der Stadt angeordneten Abriss des Überbaus wehrt er sich vor Gericht. Spielberger argumentiert, dass dieser technisch nicht durchführbar sei. Wie berichtet hat der Verwaltungsgerichtshof die Abrissverfügung der Stadt einstweilen auf Eis gelegt, bis das Gericht in der Hauptsache entschieden hat. Spielberger hätte vermutlich gerne, dass die Stadt nicht nur für die marode Wohnbauruine, sondern fürs gesamte Parkhaus eine Abbruch-Anordnung ausspricht. Er sieht den Heizungskeller als weiteres Argument dafür ins Feld geführt. Der Heizungskeller sei allenfalls vor kleinen herabstürzenden Trümmern schützbar, so Spielberger. Größere Trümmer des Überbaus seien bei einer Fallhöhe von zehn Metern nicht abfangbar. Die Situation verschlechtere sich auch zunehmend, weil der Zustand des Parkhauses immer unberechenbarer werde. Die Stadt selbst hält den Zustand des Parkhauses für „gefahrdrohend“, vor einem angeordneten Abriss seien aber mildere Mittel wie eine Sicherung ins Auge zu fassen. „Insgesamt ist auch noch eine Generalsanierung und eine Nutzungsaufnahme aus Sicht der Stadt Augsburg technisch nicht ausgeschlossen. Inwieweit diese aber wirtschaftlich wäre, kann und möchte die Verwaltung nicht beurteilen“, so das Bauordnungsamt. Spielberger hingegen hält eine Sanierung für technisch nicht mehr möglich und auch nicht für sinnvoll finanzierbar





AZ_Augsburg / 🏆 14. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Stadt Augsburg Kongressparkhaus Wohnbaurune Abriss Gasleitung Sicherheit Spielberger Eigentümergemeinschaft

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Werder Bremen vs. FC Augsburg: Doppelter Essende lässt Augsburg jubelnMartin Terrier musste gegen Gladbach mit dem Verdacht auf eine schwere Verletzung früh vom Platz. Trainer Xabi Alonso schließt einen Nottransfer für Leverkusen in dieser Situation nicht aus.

Weiterlesen »

Landkreis Augsburg: So sehen Politiker und Wähler aus dem Landkreis Augsburg die Debatte um die MigrationspolitikWähler sind besorgt um die Stabilität der Mitte im Bundestag. Wer die Schuld an den Vorkommnissen hat, ist je nach Parteibuch klar: Es sind die anderen

Weiterlesen »

FC Augsburg: Gericht erlässt Aufenthaltsverbot für Augsburg-Fans in MainzEinige Fans des FC Augsburg dürfen beim Bundesligaspiel beim FSV Mainz 05 nicht ins Stadion. Das Verwaltungsgericht bestätigt ein von der Polizei verhängtes Verbot.

Weiterlesen »

Bundestagswahl 2025: Die Kandidaten im Wahlkreis Augsburg-StadtDie Bundestagswahl rückt immer näher. Doch welche Direktkandidaten schicken die Parteien in der Stadt Augsburg ins Rennen? Eine Übersicht.

Weiterlesen »

Brücken in Augsburg: Stadt muss Prioritäten setzenDie Stadt hat die großen Flussbrücken in den vergangenen Jahren auf Vordermann gebracht. Doch die Arbeit ist nie fertig.

Weiterlesen »

Stadt Augsburg will Bewohnerparken ausweitenJahrelang galt die Regelung, die Anwohner bevorzugt, nur in der Kerninnenstadt. 2023 gab es eine neue Zone im Thelottviertel, das Antonsviertel soll folgen und fürs Wertachviertel gibt es Überlegungen.

Weiterlesen »