Tesla startet Produktion des überarbeiteten Model Y in allen vier Werken

Tesla hat die Produktion des überarbeiteten Model Y mit dem Codenamen Juniper in allen vier eigenen Werken parallel gestartet. Die ersten Auslieferungen an Kunden sollen im März erfolgen

Drei Wochen nach der digitalen Enthüllung des überarbeiteten Model Y mit dem Codenamen Juniper hat Tesla bekanntgegeben, dass die Produktion des Fahrzeugs in allen seinen vier Autofabriken parallel gestartet ist. Das Unternehmen verriet diese Neuigkeit in der Nacht zum Samstag via Social Media. Am 10. Januar wurde auf der chinesischen Website bereits die Möglichkeit zur Bestellung eröffnet, und am 24. Januar folgte die offizielle Ankündigung.

Die ersten Auslieferungen an Kunden sollen in allen Märkten im März erfolgen. Besonders auffällig an Juniper im Vergleich zum Vorgängermodell sind die extrem schmalen Scheinwerfer-Einheiten und eine durchgängige LED-Lichtleiste an der Front. Technisch bleibt Juniper aber im Wesentlichen unverändert, beispielsweise beibehalten wird die 400-Volt-Architektur. Das Model Y Juniper wird ab sofort in den vier Tesla-Automobilfabriken in Grünheide bei Berlin, Shanghai, Texas sowie im kalifornischen Fremont gebaut. Wann genau Tesla die Produktion in den vier Werken gestartet hat, verrät das Unternehmen nicht genau. Merkwürdig ist, dass in dem Social-Media-Post vom 31. Januar heißt, die Produktion sei „jetzt“ und „gleichzeitig“ in allen vier Werken gestartet worden, obwohl das Tesla-Werk in Grünheide bereits bestätigt hatte, dass die Produktion am 31. Januar begonnen hätte. Zum Announcement teilte Tesla zwei Fotos eines neuen Model Y, das in der Giga Berlin gebaut worden ist und Unterschriften zahlreicher Mitarbeiter trägt. Die Mehrheit der Fahrzeuge des Model Y Juniper wird in der Giga Shanghai gebaut, denn das Werk dort ist mit einer Jahreskapazität von über 950.000 Fahrzeugen des Model 3 & Y die mit Abstand größte Tesla-Fabrik. Mit deutlichem Abstand folgen die Werke in Fremont (100.000 Model S/X und über 550.000 Model 3/Y) sowie die Giga Berlin und die Giga Texas, beide mit über 375.000 Model Y. In der Giga Texas wird die Produktionskapazität jedoch auf 250.000 Model Y und 125.000 Cybertruck aufgeteilt.





