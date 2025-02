TIA: Auch vorübergehender Schlaganfallrisiko für kognitiven Abbau

Eine neue Studie zeigt, dass auch eine TIA (transitorische ischämische Attacke), ein vorübergehender Schlaganfall, zu anhaltenden kognitiven Einschränkungen führen kann. Patienten mit TIA weisen im Laufe der Zeit ähnliche kognitiven Abbau wie Schlaganfallpatienten auf, was die TIA als unabhängigen Risikofaktor für den kognitiven Abbau identifiziert.

Birmingham, Alabama. Patienten, die einen Schlaganfall hatten, zeigen nach der Erkrankung häufiger und stärkere kognitive Einschränkungen als Personen ohne Schlaganfall . Eine Forschungsgruppe konnte feststellen, dass auch Personen mit einer transitorischen ischämischen Attacke ( TIA ) kognitiv abbauen, basierend auf Daten aus dem Südosten der USA (JAMA Neurol 2025; online 10. Februar).

Die aktuelle Analyse basiert auf einer sekundären Auswertung der REGARDS-Studie, die geografische und ethnische Unterschiede bei Schlaganfällen in den USA untersucht. An der Studie nahmen über 30.000 weiße oder afroamerikanische Personen teil, die nicht in einem Pflegeheim lebten und zuvor kein zerebrovaskuläres Ereignis erlitten hatten. Für die sekundäre Analyse wurden Daten von 356 Personen mit TIA (mittleres Alter 66,6 Jahre, 53 Prozent weiblich), 965 Personen mit Schlaganfall (mittleres Alter 66,8 Jahre, 51 Prozent weiblich) und über 14.000 asymptomatischen Personen (mittleres Alter 63,2 Jahre, 57 Prozent weiblich) berücksichtigt. Die durchschnittliche Beobachtungszeit betrug 14,1 Jahre.Alle Studienteilnehmer sollten jährlich vier automatisierte Kognitionstests am Telefon absolvieren – jeweils vor und nach dem Ereignis. Nicht alle Teilnehmer absolvierten alle Tests, aber ein Großteil nahm an den meisten Tests teil. Wurden weniger als alle vier Testergebnisse verfügbar, wurde der Mittelwert der absolvierten Tests berechnet. Die Ergebnisse zeigten: Direkt nach einem Schlaganfall verschlechterte sich die Kognition der Patienten mit Schlaganfall stark. Personen mit TIA hingegen zeigten keinen sofortigen Effekt auf die Ergebnisse der Kognitionstests. Langfristig jedoch verschlechterte sich die Kognition nach TIA ähnlich stark wie nach einem Schlaganfall und unterschied sich signifikant von dem Abfall in der asymptomatischen Kontrollgruppe. Die Einschränkungen nach TIA gingen größtenteils auf Störungen des Gedächtnisses zurück und eher nicht auf sprachliche Veränderungen.„Diese Ergebnisse legen nahe, dass trotz eines schnellen Verschwindens der Symptome der radiologische Nachweis der TIA entweder direkt oder indirekt ausreicht, um einen pathologischen Prozess in Gang zu setzen, der zu langfristigen Veränderungen der Kognition führt“, resümiert das Autorenteam. Die TIA sei damit unabhängig von vaskulären und demografischen Risikofaktoren ein Risikofaktor für kognitiven Abbau. Der kognitive Abbau nach TIA ist vermutlich auf mehrere Faktoren zurückzuführen, schreiben die Studienautoren. (schu





