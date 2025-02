Tilda Swinton kritisiert Trump und autoritäre Regierungen

Oscar-Preisträgerin Tilda Swinton nutzte die Berlinale-Eröffnung, um eine scharfe Kritik an US-Präsident Donald Trump und autoritären Regierungen zu üben, insbesondere im Hinblick auf Trumps Pläne für den Gazastreifen.

Oscar-Preisträgerin Tilda Swinton (64) nutzte die Gelegenheit der Berlinale -Eröffnung, um eine scharfe Kritik an autoritären Regierungen, insbesondere an der Politik der Vereinigten Staaten in Bezug auf den Gaza streifen, zu üben. Während ihrer Ansprache, bei der sie den Goldenen Ehrenbären entgegennahm, bezog sie sich auf eine Aussage von US-Präsident Donald Trump , ohne ihn jedoch direkt zu nennen.

Swinton sagte, dass der Film ein „unbegrenztes Reich“ darstelle, „unempfänglich gegenüber Bestrebungen der Besetzung, Kolonisierung, Übernahme, Besitz oder der Entwicklung von Riviera-Grundstücks-Landbesitz.“ Dieser Kommentar stand in direkter Verbindung zu Trumps überraschenden Ankündigung, die Vereinigten Staaten würden die Kontrolle über den Gazastreifen übernehmen, das vom Krieg zerstörte palästinensische Küstengebiet wirtschaftlich entwickeln und in eine „Riviera des Nahen Ostens“ verwandeln.Swinton nutzte ihren Auftritt, um ein breiteres Bild von Unterdrückung zu zeichnen, die von Regierungen begangen wird. Sie sagte: „Der vom Staat verübte und international ermöglichte Massenmord terrorisiert derzeit mehr als einen Teil unserer Welt aktiv. Von genau den Gremien verurteilt, die von den Menschen eigens zur Überwachung der Dinge auf der Erde ins Leben gerufen wurden, die für die menschliche Gemeinschaft inakzeptabel sind.“ Sie fuhr fort: „Das Unmenschliche wird unter unserer Aufsicht verübt“, führte sie aus. „Ich bin hier, um es zu benennen, ohne Zögern oder Zweifel. Und meine unerschütterliche Solidarität all jenen zu geben, die die inakzeptable Selbstgefälligkeit unserer giersüchtigen Regierungen erkennen, die sich bei Planetenzerstörern und Kriegsverbrechern lieb Kind machen. Ganz gleich, woher sie kommen.“Zuvor hatte der oscarnominierte Regisseur Edward Berger Swinton in einer Laudatio geehrt. „Liebste Tilda, Sie sind eine furchtlose Kämpferin“, sagte er. „Sie haben Stil, Witz, eine tiefe Menschlichkeit, Weisheit, Wahrheit und Ehrlichkeit. Aber am wichtigsten ist, dass Sie auch brillant und witzig sind, ob nun albern oder überschießend.“ Swinton ist eine der derzeit renommiertesten Schauspielerinnen. Zuletzt war sie in Pedro Almodóvars Venedig-Gewinnerfilm „The Room Next Door“ zu sehen. Für ihre Nebenrolle im Thriller „Michael Clayton“ (2007) wurde sie mit einem Oscar ausgezeichnet.





