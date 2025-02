Der deutsche Spitzenkoch Tim Raue reist mit MagentaTV um die Welt und stellt lokale Spezialitäten vor. In Namibia wird er mit einer ungewöhnlichen Walkie-Talkie-Suppe konfrontiert, die ihn positiv überrascht.

Der bekannte deutsche Spitzenkoch Tim Raue hat in seiner kulinarischen Weltreise einige überraschende Erfahrungen gemacht. In Namibia wurde er zum Beispiel mit einer Walkie-Talkie-Suppe konfrontiert, die aus Tierfüßen und Köpfen besteht. Obwohl er zunächst skeptisch war, war er nach dem ersten Löffel begeistert. Die Suppe schmeckte ihm wie ein „Elixier einer Gulaschsuppe“ und er bezeichnete das Erlebnis als „sehr, sehr geil“.

Raue reiste mit MagentaTV um die Welt und testete in verschiedenen Ländern lokale Spezialitäten. In Warschau enttäuschten ihn jedoch die traditionellen Milchbars. „Das war wirklich liebloses Essen“, sagte er im Interview, „wir würden sagen: Kantinenessen, von jemandem gemacht, der nicht möchte, dass es einem gut geht.“ Raue ist bekannt für seine Abenteuerlust und seinen offenen Zugang zu neuen Geschmacksrichtungen. Seine kulinarischen Erlebnisse in Namibia zeigen, dass er auch vor ungewöhnlichen Gerichten keine Scheu hat.Neben seinen kulinarischen Abenteuern berichtete Raue auch von anderen Eindrücken seiner Reise. Die politische Landschaft und die Kultur der verschiedenen Länder faszinierten ihn ebenso wie die kulinarischen Spezialitäten. Seine Erlebnisse spiegeln seine Neugier und Offenheit für die Welt wider. Raue möchte seinen Zuschauern auf MagentaTV Einblicke in seine Reise geben und sie auf eine kulinarische Entdeckungsreise mitnehmen





