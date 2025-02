Torflaute bei Arminia Bielefeld: Kniat setzt auf Uldrikis und Kania

Arminia Bielefeld sucht nach Lösungen für die seit Wochen anhaltende Torflaute. Trainer Mitch Kniat ist optimistisch und glaubt, dass Julian Kania und Roberts Uldrikis gegen Erzgebirge Aue die nötigen Tore erzielen können.

Arminia Bielefeld steht vor der Herausforderung, ihre Torflaute zu beenden. Seit Beginn der Saison konnte keiner der vier zentralen Stürmer überzeugen. Im geheimen Test gegen den FC Gütersloh erzielten sowohl Roberts Uldrikis als auch Julian Kania , der sogar doppelt traf, Tore. Trainer Mitch Kniat ist optimistisch und glaubt, dass sich die Mannschaft auch in der Liga gegen Erzgebirge Aue durchsetzen kann.

\Kniat betont, dass es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Uldrikis und Kania um die Position im Angriffszentrum sei. Uldrikis, der noch auf seinen ersten Pflichtspieltreffer für Arminia wartet, vergab zuletzt in Sandhausen mehrere Chancen. Kania hingegen zeigte in den Testspielen und als Einwechselspieler in Sandhausen eine gute Leistung. Kniat erinnert jedoch daran, dass auch Kania zuvor in den Meisterschaftsspielen keine Tore erzielte. \Trotz der Torflaute zeigt sich Kniat zuversichtlich und bezeichnet beide Stürmer als Torjäger, die vielleicht nur leichte Ladehemmungen haben. Es sei normal, dass man in zwei oder drei Spielen mal nicht trifft. Arminias Trainer setzt auf die Abläufe im Spiel, um die Tore zu erzielen. Im Training wurde daher die Elf gegen Elf -Taktik gewählt, um die entsprechenden Abläufe zu verfeinern. Kniat ist überzeugt, dass mindestens einer der beiden Stürmer gegen Aue trifft. \Im Vergleich zu Sandhausen plant Kniat nur wenige Wechsel. Isaiah Young fällt aufgrund einer Oberschenkelverletzung aus, Louis Oppie könnte wieder in die Startelf rücken.





Arminia Bielefeld Fußball Bundesliga 2 Torflaute Julian Kania Roberts Uldrikis Trainer Mitch Kniat Erzgebirge Aue

