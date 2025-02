TSV Hannover-Burgdorf siegt beim TVB Stuttgart und klettert auf Platz 2

TSV Hannover-Burgdorf gewinnt beim TVB Stuttgart mit 35:27 und belegt Platz 2 in der Handball-Bundesliga. Renars Uscins erzielt 14 Tore für die Recken, während Joel Birlehm mit starken Paraden im Tor überzeugt.

TSV Hannover-Burgdorf erarbeitete sich beim 35:27 (18:13) beim TVB Stuttgart einen verdienten Sieg und kletterte damit auf Platz 2 der Handball -Bundesliga. Obwohl die Recken kurzzeitig ins Straucheln gerieten, dominierten sie mit einer starken Abwehrleistung und Torhüter Joel Birlehm . Der TVB Stuttgart hingegen zeigte eine engagierte Leistung, konnte aber den Rückstand nicht mehr aufholen.

Der Schlüssel zum Erfolg der Recken lag in ihrer schnellen Umschaltspiel-Taktik und der konstanten Leistung von Renars Uscins, der 14 Tore erzielte. Die Partie begann mit einem offenen Schlagabtausch. Der TVB Stuttgart mit Lenny Rubin und Lukas Laube in der Vorlage, der TSV mit Renars Uscins, der bereits früh seine Klasse zeigte. Beide Mannschaften lieferten sich ein spannendes Duell, das die Zuschauer in der Porsche-Arena begeisterte. Stuttgart konnte zwar kurzzeitig einen Vorsprung herausarbeiten, doch die Recken, angeführt von Uscins, erkämpften sich die Führung und gingen mit 18:13 in die Halbzeitpause. In der zweiten Halbzeit setzten die Recken ihre Dominanz fort. Mit einer starken Abwehrleistung und schnellen Umschaltspiel-Aktionen konnten sie den Rückstand für Stuttgart weiter ausbauen. Joel Birlehm parierte im Tor der Recken zahlreiche Würfe und machte so die Angriffe der Schwaben zunichte. Der TVB Stuttgart kämpfte zwar tapfer, konnte aber dem Druck der Recken nicht standhalten. Letztendlich setzte sich die Mannschaft aus Hannover mit 35:27 durch und festigte ihre Position auf Platz 2 der Tabelle





Handball Bundesliga TSV Hannover-Burgdorf TVB Stuttgart Renars Uscins Joel Birlehm

