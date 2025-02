TUI Airline bringt WLAN an Bord

TUI Airline setzt ab sofort auf WLAN an Bord seiner Flugzeuge. Passagiere können sich online verbinden und nutzen grundlegende Internetdienste, wie zum Beispiel den Flugverlauf auf einer Karte verfolgen oder Filme und Serien streamen.

Passagiere können ihr Smartphone damit verbinden und zum Beispiel den aktuellen Flugverlauf auf einer Landkarte ansehen oder angebotene TV-Serien, Filme und Podcasts streamen – letzteres allerdings gegen Gebühr. Künftig geplant ist laut einem Tui-Sprecher, dass Passagiere Whatsapp-Nachrichten übers Bordnetz versenden können – dafür sollen verschiedene Chat-Pakete geben. Außerdem soll es ab den nächsten Wochen möglich sein, Ausflüge und Aktivitäten im Reiseland schon an Bord zu buchen.

Das verbaute System nutzt die Satellitenplattform Iridium Certus. Die dafür nötige Antenne am Flieger misst laut Tui neun Zentimeter im Durchmesser und habe somit kaum Einfluss auf den Kerosinverbrauch des Flugzeugs. Die Bandbreite genüge für grundlegende Internetdienste. Tui Airline, der Verbund der in Deutschland, Belgien, den Niederlanden, Skandinavien und Großbritannien ansässigen Fluggesellschaften des Reisekonzerns, will bis zu diesem Sommer rund 65 Maschinen ausgestattet haben. Bei der deutschen Tuifly sollen dann 14 von 23 Flugzeugen W-Lan an Bord haben. Konkret bekommen alle neuen Boeing 737 Max 8 das W-Lan. Bis jetzt seien 44 ausgeliefert, 50 weitere Maschinen stünden im Orderbuch, so der Sprecher. Außerdem bekommen rund 20 Boeing 737-800 aus der Flotte das System. Unter den deutschen Fluggesellschaften ist Tuifly ein Nachzügler, was W-Lan an Bord angeht. Condor bietet auf allen Langstreckenflügen Internetzugang an – und auf der Kurz- und Mittelstrecke wachse das Angebot. Lufthansa hat viele Flieger schon mit Internetzugang ausgestattet, und auch ein Teil der Eurowings-Flotte hat W-Lan an Bord. Immer mehr Airlines bieten Internet über den Wolken an, oft kostenpflichtig





