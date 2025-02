Unsicherheit in der Wirtschaft: Deutsche Industrie fordert politische Handlungsfähigkeit

Die deutsche Wirtschaft kämpft mit einer tiefen Krise. Unternehmen leiden unter Unsicherheit bezüglich des politischen Kurses und scheuen sich vor Investitionen. Eine Umfrage des IW im Auftrag des BDI zeigt, dass viele Unternehmen unter Bürokratie leiden und wettbewerbsfähige Energiekosten fordern. Der BDI-Präsident Peter Leibinger appelliert an die Politik, den Ernst der Lage zu erkennen und schnell und entschlossen zu handeln, um die Abwärtsspirale zu stoppen.

Die deutsche Wirtschaft steht vor einer schweren Krise. Unternehmen kämpfen mit Unsicherheit , was die Zukunft des politischen Kurses angeht. Dieser Zustand hat spürbare Konsequenzen. Aus Sicht der Industrie bleiben in Deutschland dringend notwendige Investitionen aus, verursacht durch die fehlende Klarheit über die zukünftige politische Richtung. „Der Standort Deutschland kommt nicht von der Stelle“, sagte Peter Leibinger, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI).

„Die Unternehmen investieren nicht oder viel zu wenig im Inland.“ Sie erwarten klare Zusagen aller Parteien zu einer politik, die bewirtschaftet und Investitionen anregt. Am 23. Februar findet die Wahl eines neuen Bundestages statt. Eine Firmenumfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) im Auftrag des BDI ergab besorgniserregende Ergebnisse: Jedes vierte Unternehmen hat zuletzt keine Investitionen getätigt, weder zur Aufrechterhaltung noch zum Ersatz von Maschinen und Anlagen. Ein Drittel der Unternehmen plant dies auch in Zukunft nicht. „Das größte Problem ist Unsicherheit: Wer nicht weiß, welche Technologie künftig politisch gewollt ist, investiert keine Millionen in neue Anlagen“, urteilte das IW. Drei von fünf Unternehmen leiden laut Umfrage besonders unter überbordender Bürokratie und wünschen sich dringend Entlastungen sowie schnellere Genehmigungsverfahren. Jedes zweite Industrieunternehmen fordert wettbewerbsfähige Energie- und Stromkosten. Die Industrie benötige eine gezielte und planungssichere Entlastung, da die Kosten im internationalen Vergleich zu hoch seien. „Die Unternehmen müssen Vertrauen entwickeln, dass die Politik den Ernst der Lage verstanden hat und bereit ist, konsequent und schnell zu handeln, um die gefährliche Abwärtsspirale aus ausbleibenden Investitionen und Wachstumsschwäche zu stoppen“, sagte Leibinger. Es brauche deutlich mehr Planungssicherheit.





mz_de / 🏆 115. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Deutsche Wirtschaft Investitionen Unsicherheit Politik Industrie Bürokratie Energiekosten

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Trumps Rückkehr: Unsicherheit bei Einwanderern und Folgen für die US-WirtschaftDonald Trumps Rückkehr ins politische Spotlight sorgt für Unsicherheit bei Menschen, die ohne gültige Papiere in den Vereinigten Staaten leben. Die wirtschaftlichen Folgen dieser Unsicherheit sind bereits spürbar. Die Angst vor verschärften Kontrollen durch die Einwanderungsbehörde wirkt sich auch auf sensiblen Sektoren wie Landwirtschaft und Bauwesen aus.

Weiterlesen »

Nach der Ampel-Wahl: Unsicherheit statt Planungssicherheit für die deutsche WirtschaftDie deutsche Wirtschaft erwartet nach dem Aus der Ampel-Koalition Planungssicherheit und Schwung, sieht diese aber bisher nicht. Umstrittene Debatten rund um eine schärfere Migrationspolitik dominieren die politische Landschaft, während dringende Wirtschaftsprobleme ignoriert werden. Experten warnen vor den negativen Folgen für den Standort Deutschland, der auf Zuwanderung angewiesen ist.

Weiterlesen »

Demokratie und Wirtschaft: Unternehmen warnen vor Nationalismus und fordern ReformenDie Chefs von Daimler, Deutsche Bank und Siemens fordern Reformen und warnen vor den Gefahren von Nationalismus und Fremdenfeindlichkeit für die deutsche Wirtschaft. Sie betonen die Wichtigkeit einer stabilen Demokratie für Wachstum und Wohlstand und plädieren für eine enge Zusammenarbeit der Parteien der Mitte in Fragen der Zuwanderung.

Weiterlesen »

Deutschlands Wirtschaft schrumpft - so trotzen Unternehmen aus der Oberpfalz der KonjunkturDeutschlands Wirtschaft schrumpft und viele Firmen blicken mit Sorge in die Zukunft. Einige Firmenchefs in der Oberpfalz sind da gelassener. Vor Jahrzehnten galt die Region noch als strukturschwach, mittlerweile zählt sie als Gewinnerregion Bayerns.

Weiterlesen »

Deutsche Wirtschaft in Not: Wirtschaft drängt auf PolitikwechselDie deutsche Wirtschaft befindet sich in einer tiefen Krise und drängt auf einen schnellen Politikwechsel. Die scheidende Bundesregierung musste ihre Wachstumsprognose für das laufende Jahr erneut stark senken. Industrie- und Handelskammern sowie Wirtschaftsverbände warnten vor einer drohenden Stagnation und forderten entschlossenes Handeln.

Weiterlesen »

Pressekonferenz BDI zum JahresauftaktJahresauftakt-Pressekonferenz des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) mit dem neuen BDI-Präsidenten Peter Leibinger und Tanja Gönner, BDI-Hauptgeschäftsführerin.

Weiterlesen »