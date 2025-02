US-Vizepräsident Vance kritisiert Zensur in Europa

US-Vizepräsident J.D. Vance kritisiert auf der Münchner Sicherheitskonferenz, dass in Europa zu oft andere Meinungen zensiert werden. Vance warnt vor einer Erosion der Demokratie und fordert mehr Redefreiheit. Er sieht die Migration als das wichtigste Thema für die Menschen und betont die Bedeutung einer gemeinsamen Wertebasis für die Sicherheit.

US-Vizepräsident J.D. Vance kritisierte auf der Münchner Sicherheitskonferenz , dass in Europa zu oft andere Meinungen zensiert werden. Vance konzentrierte sich in seiner Rede nicht auf Forderungen nach höheren Verteidigungsausgaben oder einem größeren Engagement in der Ukraine. Stattdessen warf er mehreren europäischen Regierungen vor, sie würden die Demokratie in ihren Ländern einschränken. „Die Redefreiheit ist in Europa auf dem Rückzug“, sagte er etwa.

Mit Blick auf Deutschland betonte Vance: „Es gibt keine Berechtigung für Brandmauern.“ Die Migration sei das wichtigste Thema für die Menschen. Es mache keinen Sinn, über die gemeinsame Sicherheit zu reden, wenn man nicht einig sei, was man an Werten verteidige, fügte Vance hinzu. Die neue US-Regierung hatte bereits mit Zöllen für die EU gedroht. Der Vorstoß für Verhandlungen mit Russland über die Ukraine erfolgte ohne Abstimmung mit europäischen- und Nato-Partnern. J.D. Vance ist seit dem 20. Januar Vizepräsident an der Seite von US-Präsident Donald Trump. Mit seinen 40 Jahren kann er eine kurze, aber steile politische Karriere vorweisen: Bekannt wurde er durch die Veröffentlichung seines Buchs 'Hillbilly' im Jahr 2016 und durch seine scharfe Rhetorik. Nach seinem Jura-Studium arbeitete er zunächst für eine Anwaltskanzlei und verschiedene Investmentfirmen. Im Januar 2023 wurde er Senator im US-Bundesstaat Ohio und gilt mittlerweile als einer der konservativsten Unterstützer Trumps. Wie er bei seiner ersten Rede nach seiner Nominierung im Sommer 2024 betonte: kein Import von Arbeitskräften, keine Energieimporte, und mehr 'made in USA'. Die Botschaft an die Nato ist deutlich: 'Keine Freifahrtscheine mehr für Nationen, die die Großzügigkeit der amerikanischen Steuerzahler verraten haben.





