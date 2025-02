Viktoria Köln besiegt Alemannia Aachen und klettert in die Aufstiegsränge

FC Viktoria Köln hat mit einem 3:1-Heimsieg gegen Alemannia Aachen den Anschluss an die Aufstiegsränge in der 3. Liga hergestellt. Zwei Brüder, Said und Malek El Mala, trafen für die Domstädter.

FC Viktoria Köln hat mit einem 3:1- Heimsieg gegen Alemannia Aachen einen wichtigen Schritt in Richtung Aufstiegsränge n in der 3. Liga gemacht. In diesem spannenden Duell trafen neben Lex-Tyger Lobinger (59.) mit Said (45.+3) und Malek El Mala (83.) zwei Brüder für die Viktoria. Kevin Goden (40.) hatte Aachen zuvor in Führung gebracht. Die Viktoria kletterte damit vorübergehend auf Platz vier, zwei Punkte hinter dem Relegationsplatz.

Aachen hingegen bleibt mit 30 Punkten aus 24 Spielen im Tabellenmittelfeld. Vor rund 8.000 Zuschauern, von denen etwa die Hälfte aus Aachen kam, bot sich ein ausgeglichenes Spiel. In der Anfangsphase hatten beide Teams gute Chancen. Die Viktoria ging durch Salomon Nkoa in einem Konter in Führung, doch Jan Olschowsky, der Aachener Torhüter, parierte den Schuss. Wenige Minuten später traf El Mala nach einer Olschowsky-Parade per Nachschuss, stand aber im Abseits. Die Alemannia hatte in der 16. Minute eine Freistoßgelegenheit, doch der Versuch von Lukas Scepanik stellte für Dudu kein Problem dar. In der 24. Minute hatte Scepanik mit einem Volleyschuss aus zwölf Metern knapp die Latte getroffen. Kurz vor der Pause erzielte Kevin Goden für Aachen das 1:0. Nach einem starken Steckpass von Anas Bakhat war Goden frei durch und traf zum 1:0 für die Gäste. Die Viktoria war um eine schnelle Antwort bemüht und traf kurz vor der Pause durch Malek El Mala zum Ausgleich. In der zweiten Halbzeit dominierte die Viktoria das Spiel und erzielte durch Lex-Tyger Lobinger die Führung. Malek El Mala machte den Sieg mit einem weiteren Treffer perfekt. Mit diesem Sieg rückt die Viktoria Köln in die Aufstiegsränge der 3. Liga.





