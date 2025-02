Vonovia startet Paketstationen in Wohnanlagen

Der Wohnungskonzern Vonovia startet in seinen Wohnanlagen in Berlin Pilotprojekte mit Paketstationen. Mieter und Händler können kostenlos Pakete abschicken und empfangen. Die Standorte werden von „DeinFach“, einem Unternehmen der DHL-Gruppe, betrieben. Weitere Anbieter können sich an den „anbieteroffenen“ Service beteiligen.

Vonovia , ein führender Anbieter von Wohnraum, hat am Dienstag in Berlin-Wilmersdorf ein neues Angebot für die Paketservices in seinen Wohnanlagen gestartet. In Zusammenarbeit mit „DeinFach“, einem Unternehmen der DHL -Gruppe, werden im Februar an mehreren Vonovia -Standorten insgesamt zwölf Paketstationen installiert. Die Pilotanlage in der Eisenzahnstraße verfügt über 48 Paketfächer und dient als Modell für die weiteren Stationen. Mieter profitieren von diesem Angebot ohne zusätzliche Kosten.

Die Paketstationen bieten verschiedene Fächergrößen, die an die DHL-Paketstationen S, M und XL angelehnt sind. Die maximale Größe der Pakete beträgt 75 mal 60 mal 40 cm. Das Angebot richtet sich nicht nur an Mieter, sondern auch an Händler. Die Frage, ob dieser „anbieteroffene“ Service auch von anderen Paketdienstleistern genutzt wird, ist laut Marc Friedrich, Sprecher von Vonovia, noch offen. Vertragliche Absprachen sind in der Pipeline. Ob die Paketstationen auch ohne Smartphone oder iPhone genutzt werden können, ist noch unklar und insbesondere abhängig von den Kompetenzen anderer Anbieter. Laut „DeinFach“ wird die DHL App technisch vorausgesetzt.Vonovia ist mit diesem Schritt in einem umkämpften Markt aktiv. Die Mitbewerber von DHL haben bereits eigene Kooperationen aufgebaut. DPD Deutschland GmbH beobachtet die Entwicklungen bei „DeinFach“ und bleibt offen für neue Möglichkeiten. Auch Hermes Germany hat in der Vergangenheit mit anderen Paketdienstleistern im Joint Venture ParcelLock kooperiert, hat diese Aktivitäten aber im Jahr 2022 aufgrund geringer Nutzerzahlen eingestellt. Vonovia nennt bereits Standorte in der Stendaler Straße, in der Poelchaustraße, am Kamenzer Damm, am Röttgenring, am Jungfernheideweg, und in der Mecklenburgischen Straße, an denen Paketstationen von „DeinFach“ bereits installiert sind. Weitere Standorte folgen im Februar und März. „DeinFach“ plant, bis Ende 2025 eine vierstellige Anzahl an Automaten in Deutschland zu installieren und den Ausbau des offenen Automatennetzes auch in den Folgejahren fortzusetzen.





Tagesspiegel / 🏆 42. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Vonovia Paketstationen DHL Wohnanlagen Paketdienste Logistik

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Vonovia-Aktie und Deutsche Wohnen-Aktie belastet: Vonovia übernimmt Deutsche Wohnen!Die Vonovia-Aktionäre haben auf ihrer außerordentlichen Hauptversammlung den geplanten Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Tochter Deutsche Wohnen abgesegnet.

Weiterlesen »

Theater „Ajax und der Schwan der Scham“: Der blutige Tanz der ewigen ZweitenChristopher Rüping widmet sich am Hamburger Thalia Theater dem antiken Ajax-Mythos. Er verknüpft ihn mit Fragen nach Leistungsdruck und Konkurrenz.

Weiterlesen »

Kommentar: Der Wille zum Machterhalt ist in der SPD größer als der Widerstand bei der MigrationHat sich Friedrich Merz in der Migrationsfrage verzockt? Verhindert das Zustrombegrenzungsgesetz nach der Wahl eine Koalition? Nein, denn der CDU-Vorsitzende kann sich auf die SPD verlassen.

Weiterlesen »

Vonovia-Übernahme: Mieterverbände befürchten deutlich höhere Kosten«Vonovia» steht auf einem Van, der vor einem Haus von Vonovia an der Coppistraße nahe der Frankfurter Allee steht.

Weiterlesen »

Goldman Sachs behält Kaufempfehlung für Vonovia beiDie US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Vonovia auf 'Buy' mit einem Kursziel von 46,50 Euro belassen. Der Analyst Jonathan Kownator wertet den Verkauf der Pflegeheime der Tochter Deutsche Wohnen an die Stadt Hamburg positiv für die Vonovia-Aktien. Die Vonovia-Aktie stieg nach Bekanntwerden der Studie im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 27,80 EUR

Weiterlesen »

DAX 40-Wert Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vonovia SE (ex Deutsche Annington) von vor einem Jahr eingefahrenDas wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewesen.

Weiterlesen »