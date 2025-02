Wagner glänzt, aber Magic siegen nicht - Doncic debütiert bei den Lakers

Franz Wagner erzielt erneut 37 Punkte, doch die Orlando Magic unterliegen den Atlanta Hawks. In der Western Conference feiern die Oklahoma City Thunder mit einem Franchise-Rekord in 3-Punkte. Luka Doncic debütiert bei den LA Lakers und wird von den Fans gefeiert.

Die Orlando Magic erlitten am Montagabend eine unglückliche Heimniederlage gegen die Atlanta Hawks mit 106:112, obwohl Franz Wagner mit 37 Punkten erneut die Highlights der Partie lieferte. Während Wagner an seinem Karrierebestwert kratzte und bereits zum vierten Mal 37 Punkte erzielte, fehlte der Mannschaft in der Schlussphase die nötige Entschlossenheit. Die Hawks drehten das Spiel durch Trae Young, der 19 Punkte erzielte.

Die Magic stehen mit einer Bilanz von 26 Siegen und 29 Niederlagen auf dem neunten Platz in der Eastern Conference. In der Western Conference dominieren die Oklahoma City Thunder mit einem neuen Franchise-Rekord von 37 verwandelten Dreiern beim 137:101-Sieg gegen die New Orleans Pelicans. Isaiah Hartenstein brillierte mit 13 Rebounds und 6 Punkten. Mit einer Bilanz von 43 Siegen und 9 Niederlagen bleiben die Thunder das beste Team der Liga. Bei den LA Lakers gab Luka Doncic sein vielbeachtetes Debüt. Der Star-Neuzugang wurde nach einer siebenwöchigen Verletzungspause noch dosiert eingesetzt, kam aber beim 132:113-Erfolg gegen die Utah Jazz in der Startformation auf 14 Punkte und wurde von den Fans mit Standing Ovations gefeiert. Der Trade von Doncic von den Dallas Mavericks zu den Lakers hatte für großes Aufsehen in der NBA gesorgt. Bei den Dallas Mavericks sorgt der Abgang von Doncic weiterhin für schlechte Stimmung. Beim Heimspiel gegen die Sacramento Kings, das mit einer 128:129-Niederlage endete, wurden zahlreiche Fans aus der Halle geworfen, da sie gegen das Management protestierten.





