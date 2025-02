Welche Migrationspolitik braucht Deutschland? Experten diskutieren im Tagesspiegel-Live-Event

Vor der Bundestagswahl am 23. Februar steht die Migrationspolitik im Fokus. Experten des Tagesspiegels diskutieren im Live-Event am 12. Februar 2025 die verschiedenen Parteiprogramme und mögliche Perspektiven für die neue Bundesregierung.

Kurz vor der Bundestagswahl am 23. Februar steht die Migrationspolitik im Mittelpunkt der Diskussion. Laut der aktuellen ARD-Umfrage Deutschland Trend ist sie für 37 Prozent der Deutschen neben der wirtschaftlichen Entwicklung das wichtigste Thema, das sich die nächste Bundesregierung zuwenden muss. Die Wähler wünschen sich Klarheit und Antworten.

Sie wollen von den Experten des Tagesspiegels mehr über die Migrationspolitik in Deutschland erfahren? Unsere Leserinnen und Leser organisieren regelmäßig Online-Events zu aktuellen Themen. Seien Sie live dabei! Bei unserem nächsten Expertentalk geht es um die Frage „Welche Migrationspolitik braucht Deutschland?“. Er findet am Mittwoch, dem 12. Februar 2025 von 12 bis 13 Uhr statt. Die Forderungen der Parteien sind dabei unterschiedlicher nicht. Sie reichen von einem „faktischen Aufnahmestopp“ bis hin zu Plänen für eine erleichterte Arbeitsmigration. Welche Vorschläge sind zielführend, welche greifen ins Leere? Beim nächsten Expertentalk in der Reihe „High Noon“ ordnen die Experten des Tagesspiegels die verschiedenen Vorhaben der Parteien ein und diskutieren mögliche Perspektiven für die neue Bundesregierung. Seien Sie mit dabei! Wie unterscheiden sich die Vorschläge der verschiedenen Parteien im Bundestagswahlkampf zur Migration? Ist die Idee des Schengen-Raums gescheitert? Braucht es wieder dauerhafte Grenzkontrollen? Wie können Asylverfahren beschleunigt werden, um die Integration von Schutzbedürftigen zu erleichtern? Wie kann Deutschland über seine Einwanderungspolitik den wachsenden Bedarf an Arbeitskräften decken? Wie kann eine gerechte Verteilung von Geflüchteten innerhalb der EU erreicht werden?





