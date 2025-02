Wieder Kälte und Schnee im Blick: Frühling verspätet sich

Nach einer kurzen Phase von Frühlingstagen wird es in Deutschland wieder richtig ungemütlich. Meteorologen erwarten in den kommenden Tagen regnerisches, nasskaltes Wetter und auch Schnee ist in einigen Regionen zu erwarten. Die mildesten Temperaturen werden im Südwesten erwartet.

Wer in den vergangenen Tagen bei Sonnenschein die Vögel zwitschern hörte, konnte den Eindruck gewinnen, der Frühling steht kurz bevor. Doch nichts da, sagen die Meteorologen: In den kommenden Tagen wird es wieder richtig ungemütlich. In manchen Regionen wird zudem Schnee erwartet. Am morgigen Dienstag setzt sich abgesehen vom Nordosten nasskaltes Wetter durch, sagte die Meteorologin Tanja Egerer vom Deutschen Wetter dienst (DWD) in Offenbach.

Östlich derbe bleibe es heiter bis wolkig und trocken. »In den übrigen Regionen sieht man von der Sonne hingegen nicht allzu viel.« Vor allem im Nordwesten, zeitweise auch in den zentralen Mittelgebirgen könnte die ein oder andere weiße Flocke fallen. »Winterfreunde dürfen sich also gebietsweise über ein paar Zentimeter Neuschnee freuen«, sagte die Meteorologin. Im Süden beherrscht dagegen Regen das Bild. Die Höchsttemperaturen liegen bei Werten zwischen 1 Grad in Vorpommern und bis zu 10 Grad im Südwesten. An den Küsten wird es windig bis stürmisch. Auch in der zweiten Wochenhälfte ändert sich am nasskalten Wetter laut DWD erst einmal wenig. Am Mittwoch liegen die Höchsttemperaturen in der Nordosthälfte bei 0 bis 5 Grad, in der Südwesthälfte bei 4 bis 11 Grad. Im Bergland und im Norden ist Schnee oder Schneeregen vorhergesagt. Lokal kann der Regen auch gefrieren und für Glättegefahr sorgen. Aufheiterung erwartet der Wetterdienst allenfalls an der Ostsee. Am Donnerstag wechseln sich bei vielen Wolken dann Schnee, Regen oder Schneeregen ab. Gebietsweise herrscht Glättegefahr. Dabei bleibt es mit 0 bis 8 Grad recht kalt – die mildesten Werte erreicht der Südwesten. Am Freitag ist die Lage ähnlich: Wolken dominieren die Wetterkarten, nur im Nordosten kann gelegentlich die Sonne herauskommen. Dafür zieht der Schneefall Richtung Süden. Wird er am Donnerstag noch in den meisten Landesteilen erwartet, so stehen am Freitag nur noch im Süden und Südosten die Chancen gut für etwas Neuschnee. Die momentane Vorhersage für das Wochenende lässt all jene hoffen, die das Grau nicht mehr sehen können. Sowohl für Samstag als auch Sonntag ist aktuell in ganz Deutschland Sonnenschein angekündigt





SPIEGEL_Top / 🏆 98. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Wettervorhersage Kälte Schnee Frühling Deutschland Regen Temperatur

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Lagerlechfeld: Wie gefährlich sind Schnee, Sturm und Kälte für Eurofighter?Wie sich Piloten von Kampfflugzeugen auf schwierige Wetterbedingungen einstellen und welche Herausforderungen es gibt.

Weiterlesen »

Schnee und Kälte verschwinden: Februar wird trocken und warmNach einer kurzen Kälteeinwirkung wird der Februar in Deutschland deutlich wärmer und trockener. Experten prognostizieren Temperaturen von 10 bis 15 Grad und warnen vor den Gefahren eines heißen Sommers.

Weiterlesen »

Ungemütlicher Wintereinbruch: Regen, Kälte und Schnee erwartetDer Winter zeigt sich in den kommenden Tagen ungemütlich mit Regen, Kälte und Schnee. Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) erwarten nasskaltes Wetter in weiten Teilen des Landes, mit einer Ausnahme im Nordosten, wo es heiterer bleiben soll. Im Südwesten sind bis zu 10 Grad Celsius Höchsttemperatur möglich, während es im Nordosten nur 1 Grad erreichen wird. Besonders im Nordwesten und in den zentralen Mittelgebirgen könnte es zu Schneefällen kommen.

Weiterlesen »

Deutschland im Winter: Nässe, Kälte und SchneeDer Winter zeigt sich in Deutschland ungemütlich. Während im Süden vor allem Regen zu erwarten ist, droht im Norden und im Bergland Schnee. Nässe und Kälte sind an allen Ecken Deutschlands zu beobachten.

Weiterlesen »

Wetterwende: Winter kommt mit Schnee zurück nach DeutschlandWetterexperten warnen vor nasser Kälte, Schnee und Schneeregen, die sich in Deutschland jetzt ausbreiten.

Weiterlesen »

SZ Weekender: Blick in den Himmel und Sprung ins kalte WasserErinnerungen an Trumps Privatgemächer. Unterwegs in der Kälte. Welche Geschichten die Sterne erzählen. Zehn Geschichten für das Wochenende.

Weiterlesen »