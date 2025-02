Windows-Administratoren: PowerShell-Automatisierung

Dieser Workshop vermittelt Ihnen die Grundlagen und Fortgeschrittenen der PowerShell-Automatisierung für Windows-Umgebungen.

Die Verwaltung und Automatisierung von Windows-Umgebungen sind wesentliche Bestandteile der Arbeit eines Systemadministrators. PowerShell stellt dabei das bevorzugte Werkzeug dar, um Effizienz, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Dieser Workshop bietet Ihnen die Möglichkeit, das notwendige Wissen zu erwerben, um sowohl grundlegende als auch fortgeschrittene Aufgaben in der Windows-Administration zu automatisieren.

Sie lernen das Verfassen von PowerShell-Skripten, um wiederkehrende Aufgaben zu optimieren, Daten zu verwalten, Berichte zu erstellen und Systeme effizient zu konfigurieren.Der Kurs bietet Ihnen eine Kombination aus Theorie und praxisnahen Übungen, die Sie sofort in Ihrem Arbeitsalltag anwenden können. Während des gesamten Workshops steht Ihnen eine eingerichtete Laborumgebung zur Verfügung. In diesem sicheren Umfeld können Sie die erlernten Inhalte direkt anwenden und vertiefen, um Ihre PowerShell-Kenntnisse zu festigen.Der Workshop richtet sich an Systemadministratoren, die in Windows-Umgebungen arbeiten und ihre Kenntnisse im Bereich der Automatisierung mit PowerShell erweitern möchten. Er ist sowohl für Administratoren ohne PowerShell-Erfahrung als auch für diejenigen gedacht, die bereits über rudimentäre PowerShell-Kenntnisse verfügen, aber noch unsicher im Umgang mit eigenen Skripten sind. Ihr Trainer Philip Lorenz verfügt über mehrjährige Erfahrung in den Bereichen Windows Server, VMware und Azure. Seine Kernkompetenz liegt vor allem in der Prozessautomatisierung. Als erfahrener PowerShell-Trainer und DevOps-Experte unterstützt er Administratoren dabei, ihre täglichen Aufgaben effizient zu automatisieren





Powershell Automatisierung Windows-Administration Systemadministration Devops

